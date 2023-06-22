Çin’de ‘endüstriyel internetin’ büyüklüğü 166.9 milyar dolara ulaştı

Endüstriyel internet, ulusal ekonomi bünyesinde 45 ana sektöre tamamen nüfuz etmiş durumda. Sözü geçen basın toplantısında, bu durumun 1 trilyon 200 milyar yuanı (yaklaşık 166,9 milyar doları) aşkın bir endüstriyel ölçeği aştığı açıklandı.

Çin’in elektronik bilişim üreten endüstrisi, 2022 yılında 15 trilyon 400 milyar yuanlık bir işletme geliri yarattı. Yazılım endüstrisinin geliri 10 trilyon 800 milyar yuana varırken, büyük veri endüstrisi 1 trilyon 570 milyar yuanlık bir girdi sağladı. Bu olgu ve bu tutarlar, Çin’de bilişime yönelimin ve endüstrileşmenin entegrasyonu açısından sağlam bir temel oluşturuyor.