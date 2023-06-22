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Dünya Çin’de ‘endüstriyel internetin’ büyüklüğü 166.9 milyar dolara ulaştı
Dünya

Çin’de ‘endüstriyel internetin’ büyüklüğü 166.9 milyar dolara ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-06-22 22:32:00 -
Çin’de ‘endüstriyel internetin’ büyüklüğü 166.9 milyar dolara ulaştı

Çin’in, dünyanın en büyük ve en ileri altyapısını inşa etme çabaları çerçevesinde ülkedeki 5G baz istasyonu sayısını, Nisan 2023 sonu itibarıyla, 2,73 milyona çıkarmayı başardığı bildirildi. Temmuz başında gerçekleşecek olan “2023 Dünya Dijital Ekonomi Konferansı” dolayısıyla 21 Haziran Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamalara göre, bugün Çin’de 5G mobil telefonla donanmış 634 milyon kullanıcı söz konusu teknolojinin temelini oluşturuyor.

Endüstriyel internet, ulusal ekonomi bünyesinde 45 ana sektöre tamamen nüfuz etmiş durumda. Sözü geçen basın toplantısında, bu durumun 1 trilyon 200 milyar yuanı (yaklaşık 166,9 milyar doları) aşkın bir endüstriyel ölçeği aştığı açıklandı.

Çin’in elektronik bilişim üreten endüstrisi, 2022 yılında 15 trilyon 400 milyar yuanlık bir işletme geliri yarattı. Yazılım endüstrisinin geliri 10 trilyon 800 milyar yuana varırken, büyük veri endüstrisi 1 trilyon 570 milyar yuanlık bir girdi sağladı. Bu olgu ve bu tutarlar, Çin’de bilişime yönelimin ve endüstrileşmenin entegrasyonu açısından sağlam bir temel oluşturuyor.

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