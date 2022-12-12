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Teknoloji Çin’de elektrikli şarj ünite sayısı 7,28 milyona yükseldi
Teknoloji

Çin’de elektrikli şarj ünite sayısı 7,28 milyona yükseldi

Elektrikli araç satışı hızla artan Çin’de şarj istasyonlarına olan ihtiyaç ve yatırımlar da artıyor. Rakamlar, elektrikli otomobiller için kurulan şarj kolonlarının sayısının bu yıl sürekli büyüyen talebi karşılamak için çok hızlı bir tempoda arttığını gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 15:18:00 -
Çin’de elektrikli şarj ünite sayısı 7,28 milyona yükseldi

Yeni Akit  Ankara

Kasım sonu itibarıyla çıkarılan bilançoya göre, ülkede şu anda 4,95 milyon şarj noktası bulunuyor. Çin’in Elektrikli Araçlar Şarj Altyapısını Teşvik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu artış hızı yıllık bazda yüzde 107,5 kadar. Birliğin verilerine göre, bu yılın ocak-kasım aylarında, mevcut şarj kolonlarına 2,33 milyon yenisi katılmış bulunuyor.

Kamuya açık yeni şarj istasyonlarının sayısı geçen yılki mevcudun iki katına çıkmış oldu; özel yeni şarj kolonlarının sayısı ise yılın ilk on ayı içinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla dört katından fazlasına çıktı. Şarj tesislerinin sayısında saptanan büyüme hızı, genellikle ülkedeki yeni enerjili araç sektörünün gelişme hızını izliyor. Nitekim ocak-kasım döneminde yeni enerjili araç satışları Çin’de 6,07 milyon birime varmış bulunuyor. Bu sayı, aynı dönem içinde kurulmuş bulunan yeni şarj tesislerinin 2,6 katı kadar.

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