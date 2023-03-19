Çin'de elektrik üretiminde artış
Çin'de elektrik üretimi, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış kaydetti.
Çin'de elektrik üretimi, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış kaydetti.
Xinhua'nın haberine göre, Ulusal İstatistik Bürosu, ilk iki ayda elektrik üretiminin yüzde 0,7 artarak 1,35 trilyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.
Senelik bazda rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 30,2, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 9,3 ve nükleer enerjiden elektrik üretimi yüzde 4,3 artarken, hidroelektrik üretimi yüzde 3,4, termal enerjiden elektrik üretimi ise yüzde 2,3 azaldı.
Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, aynı dönemde elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 11 artarak, 695 milyar kilovatsaate çıktı.
Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,6, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 19,7 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 4,4 artarken hane halkı elektrik tüketimi yüzde 9,2 azaldı.
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