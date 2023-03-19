  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'de elektrik üretiminde artış
Dünya

Çin'de elektrik üretiminde artış

Çin'de elektrik üretimi, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış kaydetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 21:26:00 -
Çin'de elektrik üretiminde artış

Çin'de elektrik üretimi, Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış kaydetti.

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal İstatistik Bürosu, ilk iki ayda elektrik üretiminin yüzde 0,7 artarak 1,35 trilyon kilovatsaate ulaştığını bildirdi.

Senelik bazda rüzgar enerjisinden elektrik üretimi yüzde 30,2, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 9,3 ve nükleer enerjiden elektrik üretimi yüzde 4,3 artarken, hidroelektrik üretimi yüzde 3,4, termal enerjiden elektrik üretimi ise yüzde 2,3 azaldı.

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, aynı dönemde elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 11 artarak, 695 milyar kilovatsaate çıktı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 8,6, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 19,7 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 4,4 artarken hane halkı elektrik tüketimi yüzde 9,2 azaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23