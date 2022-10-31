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Korona Virüs Çin'de dev park karantinaya alındı! Test yaptırmadan çıkışa izin yok
Korona Virüs

Çin'de dev park karantinaya alındı! Test yaptırmadan çıkışa izin yok

Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Ziyaretçilerin negatif test vermeden parktan ayrılamalarına müsade edilmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 21:24:00 -
Çin'de dev park karantinaya alındı! Test yaptırmadan çıkışa izin yok

Çin, Covid-19 salgınıyla mücadelede uyguladığı "sıfır-Covid" stratejisi çerçevesinde sert önlemler almaya devam ediyor. Çin'in Şanghay kentinde 29 Ekim’de 10 yerel Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından kentteki Disneyland tema parkı, son 1 yılda ikinci kez karantinaya alındı. Parkta bulunan ziyaretçilerin negatif test vermeden parktan ayrılamadığı bildirilirken, 27 Ekim'den bu yana parkı ziyaret eden herkesin üç gün içinde üç kez test yaptırması istendi. Parkta kaç kişinin mahsur kaldığı ise açıklanmadı.

Yerel saatle 11.30 sularında tema park ve çevresinin Covid-19 düzenlemelerine uygulan olarak kapatıldığı duyuruldu. Parka giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından içeride bulunan tüm ziyaretçilere test yapılacağı ve sonucu negatif olanların parktan ayrılmasına izin verileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sene kasım ayında söz konusu tema park, Covid-19 nedeniyle içerisinde 30 binden fazla ziyaretçi ile iki gün boyunca karantina altına alınmıştı.

Dünyanın en büyük iPhone üretim üssü karantinaya alınmıştı

Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen Covid-19 vakaları nedeniyle tesisin 27 Ekim’de kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı bildirilmişti. Fabrikanın sahibi Foxconn tarafından dün yapılan açıklamada, gönüllü olarak tesiste kalmak veya tesisi terk etmek isteyen tüm işçilerin güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılacağı, işçilerin haklarının korunacağı belirtilmişti. Foxconn’un tesisindeki karantina uygulamalarının hala sürdüğü, tesiste "kapalı devre yönetim" uygulandığı ve işçilere her gün PCR testi yapıldığı kaydedilmişti. Fabrikadaki işleyişin ve imalatın görece istikrarlı durumda olduğu kaydedilerek, salgından “az sayıda” kişinin etkilendiği belirtilmiş fakat net bir sayı verilmemişti.

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