Çin'de corona virüs alarmı! Çin’deki COVID-19 dalgası: Şehirler kapatılıyor

Çin’de Covid-19 kâbusu bitmek bilmiyor. Ülkede 2 yıldır uygulanan “sıfır kovid” politikasının getirdiği sert kapanmalar ve ağır politikalar sonuç vermedi. Kış aylarının gelmesiyle ülkede hızla artan vakalar bazı şehirlerin yeniden kapanmasına neden oldu. Ticaret şehri olarak bilinen Guandong’un yeniden kapatılması uluslararası piyasalarda hareketliliğe neden olurken, tüm dünyada kontrol altına alınan vakaların Çin’de neden hâlâ bitmediği sorusunu gündeme taşıdı.

‘Sıfır vaka’ stratejisinden bunalan Çin halkı yeniden karantina şoku yaşıyor

Ayın ikinci haftasında Pekin’de ortaya çıkan vakalar yetkilileri harekete geçirmişti. Şehrin birçok ilçesinde zorunu karantinalar uygulanarak, izole bölgelerin vakaları daha fazla tetiklememesi sağlanmak istendi. Şehirde birçok site ve iş yeri kapandı. Sokaklar sessizliğe büründü.

Çin pazar günü ülke genelinde 26 bin 824 yeni vaka bildirmişti. Ülkenin başkenti Pekin, hafta sonu üç ölümü kaydederken Pekin yerel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, şehrin Haidian bölgesi yüz yüze derslerin iptal edildiği açıklandı.

Başkent Pekin başta olmak üzere Çin’in bazı bölgelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış, ülkede yeniden keskin tedbirlerin alınmasına yol açtı. Peki, Çin halkı dünyanın başka yerinde bulunmayan bu sıkı tedbirlerden nasıl etkileniyor?

ÜRETİM BANTLARI DURDU

Kısa süre önce Zengju kentinde uygulamaya alınan bir haftalık sokağa çıkma yasağı ile büyük üretim tesislerinin yer aldığı şehirde üretim bantları durdurulmuştu. Bu durumdan etkilenen dünyaca ünlü üretici Apple yeni çıkardığı Iphone 14 model telefonun üretim ve satışında büyük sıkıntılar ile karşılaştı.

‘PEKİN’DE KARANTİNA SÖZ KONUSU’

Çin’de yaşayan Türk vatandaşı Eray Topak konuya ilişkin hürriyet.com.tr’nin sorularını yanıtladı. Karantina altında olan Haidan ilçesinde yaşayan Topak, “Ülkede Kovid-19 kaynaklı bir kargaşa olduğu bariz. Ulusal basından çok detaylı Haberler alamasak da Wechat uygulaması üzerinden bildirilen resmi talimatlar pandeminin ilk yaşandığı günleri tekrar hatırlattı.” dedi.

18 gündür evde karantinada olduğunu belirten Topak, “18 gündür resmi karantinadayım. 16 gün evvel yaşadığım sitede bir binada vaka çıktığı için mahalle izole edilmişti. Tam bitti derken 2 gün önce genel karantina ilan edildi. Hassas bir süreç, Yemek yerleri, kuaförler ve mağazalar gibi toplu temasın yoğun olduğu yerler kapandı. İnsanlar tam bitti derken, tekrar böyle bir süreçle karşı karşıya. Travmatik bir süreci tekrar deneyimlemek, stres ve kaygı yaratıyor.” ifadelerine yer verdi.

GUANZHOU’DA KAPANDI

Piyasaları korkutan bir diğer kapanma haberi ise Guanzhou’dan geldi. Ülkenin en işlek havalimanlarından birine ev sahipliği yapan Guangzhou Baiyun bölgesinde beş günlük bir karantina kararı alındı. Baiyun 3,7 milyon kişiyi barındıran Guangzhou'nun en kalabalık bölgesi olarak biliniyor. Baiyun bölge hükümeti tarafından pazartesi günü WeChat'te yayınlanan bir açıklamaya göre, okulların kapatılması, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alınması ve bölge sakinlerinin evden çıkmaması yönünde talimatlar verildi.

PİYASALAR TEDİRGİN

Ülke ekonomisinin ağır kapanmalar ile aldığı zarar geçtiğimiz ihracat raporunda büyük bir düşüşle kendini göstermişti. Üretim tesisleri ve ticaret limanlarının bulunduğu bölgelerde başlayan karantinanın yatırımcıları agresif hareketlere yönlendirdi. Piyasalarda aşağı yönlü hareketler izlenirken Çin ekonomisinin kırılganlığının daha da artabileceği uzmanlar tarafından gündeme taşındı.

‘SIFIR KOVİD POLİTİKASI UYGULANMAYA DEVAM EDECEK’

Çin Komünist Partisi’nin medya organı olan Global Times, ülkede yaşanan durumun kontrol altında olduğunu ve “sıfır kovid” politikasını kararlıkla uygulanacağını aktardı. Halkın tekrar hatırlatma dozu ile aşılamanın vakaları azaltacağının belirtildiği haberde, Pekin, Şangay, Hangzhou ve Tianjin gibi bölgelerinde zorunlu test ve aşı uygulamasının aktif edileceği bildirildi.