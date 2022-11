Dolar ne kadar, kaç TL? 1 dolar ne kadar? 22 Kasım Salı 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, arama motorlarında 'Dolar ne kadar oldu? 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? 22 Kasım 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde... 22 Kasım 2022 Döviz Kuru....

2 ayda yüzde 5 gerileyen dolar endeksi sonrası ‘dolar ne olur?’ sorusunu gündeme taşırken ABD’li dev banka ve kurumlardan flaş dolar tahmini geldi. Bazılarına göre yolun sonu gözükse de bazıları için her şey her an değişebilir.

22 KASIM 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,63 (Satış)

EURO: 19,14 (Alış) - 19,15 (Satış)

STERLİN: 22,01 (Alış) - 22,12 (Satış)

1 dolar ne kadar?

1 DOLAR = 18,63 TL

22 Kasım Salı 2022 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.044,32

Gram altın satış: 1.044,43

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.695,00

Çeyrek altın satış: 1.728,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.400,00

Yarım altın satış: 3.458,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.810,00

Tam altın satış: 6.892,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.000,00

Cumhuriyet altını satış: 7.097,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.994,00

Ata altın satış: 7.072,00

Koronavirüs haberleriyle yükselen dolar, bugün tekrar düşüşte

BD doları, Çin'deki COVID-19 krizinin kötüleşmesi ile güvenli limanlara yönelik artan talep sayesinde güçlü artışlar yaşamasının ardından Salı günü düşüş yaşadı. Dolar endeksi son dönemde hızla düşmeye devam ediyor.

Dolar Endeksi, 3 Kasım'dan bu yana en büyük günlük kazancı olan %0,8'e yakın yükselişin ardından %0,2 düşüşle 107,507 puana geriledi.

Çin, yeni COVID-19 vakalarında bir artış olduğunu bildirdi ve rekor seviyedeki günlük enfeksiyonlar, Pekin ve Şangay da dahil olmak üzere birçok ekonomik merkezde yeni karantina önlemlerine yol açtı.

Ülkenin başkenti Pekin'de de Mayıs sonundan bu yana COVID-19’a bağlı ilk ölüm vakası görüldü.

ING analistleri, yayımladıkları bir notta "Çin’in bazı şehirlerindeki son vaka dalgasının yine benzer kısıtlayıcı önlemlere yol açtığı ve COVID-19’a karşı sıfır tolerans politikasının henüz toptan bir değişikliğe uğramadığı görülüyor." dedi.

Bu durum, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve bölgenin önemli itici gücü olan Çin'deki ekonomik faaliyetlerin ciddi şekilde etkileneceğine dair korkuları artırıyor.

Bununla birlikte bir önceki seansta dolarda görülen büyük kazançların ardından bugün bir konsolidasyon varmış gibi görünüyor.

Dolar/yuan %0,7'den fazla değer kazandıktan sonra %0,1 düşüşle 7,1586 seviyesine geriledi.

Öte yandan hükümetin, hanehalkı enerji faturalarına yardımcı olmak için ilk destek ödemelerine rağmen İngiltere devlet borçlanmasının Ekim ayında tahmin edilenden daha az büyümesinin ardından sterlin/dolar, %0,6'lık düşüşünü kısmen telafi ederek %0,2 artışla 1,1844'e yükseldi.

Kasım ayı için -27,6'dan -26,0'ya küçük bir iyileşme göstermesi beklenen Euro Bölgesi tüketici güveni rakamları öncesinde euro/dolar, %0,8'lik kaybın ardından toparlanarak %0,2 artışla 1,0265 seviyesine ulaştı.

Dolar/yen bir önceki seansta %1'den fazla yükseldikten sonra %0,2 düşerek 141,81 seviyesine gerilerken riske hassas AUD/USD çifti, yaklaşık %1'lik düşüş sonrası %0,3 kazanarak 0,6623 seviyesinden işlem gördü.

Eylül ayında enerji ve enflasyon krizlerinin büyük ekonomileri resesyona itme riski taşıdığı uyarısında bulunan OECD, Salı günü son ekonomik görünümünü yayımlayacak.

Kripto para biriminde son durum ise;

Bir kripto varlık finansal hizmetler şirketi olan Genesis, FTX borsasının ardından para çekme işlemlerini durdurmuştu. Ardından, sadece birkaç gün sonra iflas ilan etmenin eşiğinde olduğuna dair iddialar ortaya çıktı. Ayrıca BlockFi için de benzer açıklamalar var. Ancak Genesis’in iflas iddialarını yalanladığını belirtmekte fayda var.

FTX çöküşünün ardından Genesis’in iflas edeceğine dair söylentiler var

21 Kasım Pazartesi günü, kripto para birimi kredi platformu, yakın gelecekte iflas başvurusunda bulunma “planı olmadığını” belirtti. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi, duruma “rızaya dayalı” bir çözüm arayacağını belirtti. Bir Genesis sözcüsü, bir açıklamada, “Yakında iflas başvurusunda bulunma planımız yok. Hedefimiz herhangi bir iflas başvurusuna gerek kalmadan mevcut durumu uzlaşmayla çözmek” dedi.

Bloomberg News tarafından kaynaklara atıfta bulunulan bir habere göre, Genesis, borç verme birimi için yeni sermaye bulmakta güçlük çekiyordu. Yatırımcıları, ek fon temin edilmezse iflas başvurusunda bulunabileceği konusunda uyardı. Raporlara göre, kripto yatırım bankası son birkaç günü yeni sermayede en az 1 milyar dolar toplamaya çalışarak geçirdi.