Tüm Türkiye bunu konuşuyor: 'Torreira Galatasaray'dan gitmek istedi' Olay iddia!
Galatasaray'ın biyonik adamı Uruguaylı için olay bir iddia geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'ın biyonik adamı Uruguaylı için olay bir iddia geldi.
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde zorlu bir dönemden geçtiğini itiraf eden Lucas Torreira için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Bu yılın mayıs ayında İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan Torreira'nın, yaz aylarında eski kulüplerinden Fiorentina'ya geri dönmek istediği iddia edildi.
İtalyan basınından Firenzeviola'da yer alan habere göre, Torreira, İstanbul’daki kişisel ve güvenlik endişeleri nedeniyle de bu yaz geri dönmek istiyordu ancak menajerinin son güne kadar sürdürdüğü görüşmeler sonuçsuz kaldı ve Galatasaray’da kaldı.
Öte yandan Torreira geçtiğimiz günler verdiği röportajda Türkiye'de yaşadığı zorlu dönemi şu sözlerle ifade etmişti: -Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23