Tüm Türkiye bunu konuşuyor: 'Torreira Galatasaray'dan gitmek istedi' Olay iddia!

Öte yandan Torreira geçtiğimiz günler verdiği röportajda Türkiye'de yaşadığı zorlu dönemi şu sözlerle ifade etmişti: -Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım.