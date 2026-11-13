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152 yıl bu anı beklediler: ABD tarihine geçti!

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152 yıl bu anı beklediler: ABD tarihine geçti!

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Mississippi'deki senato seçimlerinin kazanan Demokrat aday Scott Colom, eyalette 152 yıldır seçilen ilk siyahi senatör oldu.

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Foto - 152 yıl bu anı beklediler: ABD tarihine geçti!

ssociated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Colom Mississippi'den senatör olarak seçildi.

#2
Foto - 152 yıl bu anı beklediler: ABD tarihine geçti!

1874'TEN BU YANA BU EYALETTEN ABD SENATOSUNA GİREN İLK SİYAHİ İSİM OLDU Colom, 1874'ten bu yana bu eyaletten ABD Senatosuna giren ilk siyahi isim oldu. Mississippi'deki sonuçların da açıklanmasının ardından 3 Kasım'daki ara seçimlerde Demokratlar 55 sandalyeye ulaşırken Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kaldı. Alaska'daki Senato koltuğunun kazananı ise henüz belli olmadı.

#3
Foto - 152 yıl bu anı beklediler: ABD tarihine geçti!

ABD ARA SEÇİMLERİ ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

#4
Foto - 152 yıl bu anı beklediler: ABD tarihine geçti!

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı. ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor. Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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