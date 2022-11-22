Brent petrol fiyatı ne kadar? 22 Kasım 2022 Petrol fiyatlarında düşüş: Brent petrol, ham petrol fiyatları - 1 litre ham petrol fiyatı! Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

Dün 82 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol fiyatı, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın açıklamalarının ardından tekrar yükselişe geçti.

Novak, ​Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını belirterek, "Tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyi planlamıyoruz. Petrolümüzü pazar odaklı ortaklara yönlendireceğiz veya üretimi azaltacağız." demişti.

Bu gelişmelerin ardından, Brent petrol 22 Kasım 2022 sabahında 87 (civarı) dolara alıcı buluyor. ​

22 Kasım 2022 Petrol fiyatlarında düşüş

Çin'de 6 ay sonra gelen ilk Covid-19 kaynaklı can kaybı, ülkede önlemlerin daha da sıkılaştırılacağı beklentilerini beraberinde getirirken, petrol tarafında talep görünümü de olumsuz etkilendi.

Cuma günü 90,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.74 gerileyerek 86.97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79.61 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında artan talep endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan Covid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi piyasalarda talep endişelerine yol açtı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı. Günlük vaka sayısı ise 20 bini aştı.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatları aşağı yönlü hareketlenmeye başlamış, motorin fiyatına 14 Kasım'da 1.5 TL, benzin fiyatına ise 17 Kasım'da 77 kuruş ve 19 Kasım'da 75 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynakları dün petrol fiyatlarının yeni haftaya düşüşle başlamasının benzin ve motorin fiyatına indirim olarak yansıyabileceğini aktarmıştı.

Akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorine indirim üstüne indirim gelmişti.

BENZİN FİYATINA GECE YARISI İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından elde edilen son bilgilere göre pazartesi günü petrol fiyatlarında düşüşün sürmesi nedeniyle benzin fiyatlarına indirim geleceği öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

ABD'DE MERKEZ BANKASI'NIN SIKI PARA POLİTİKASI FİYATLARI ETKİLİYOR

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği öngörüsünün resesyon beklentilerini güçlendirmesi de fiyatlardaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getirirken, bu durum alımların azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesine destek oldu.

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş, piyasalarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha fazla arz kesintisine gidebileceğini ilişkin endişelere yol açıyor.

Günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltan grup, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık'ta toplantı yapacak.

Brent petrolde teknik olarak 87,27 ile 87,77 dolar aralığının direnç, 86,77 ile 86,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İNDİRİM GELECEK Mİ?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Öte yandan geçtiğimiz hafta toplam 1,52 kuruş indirimle beraber benzinin litre fiyatları;

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim geldi.

İki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,19 TL’ye, Ankara’da 21,35 TL’ye, İzmir’de TL’ye 21,36 TL’ye geriledi.

Motorine de 15 Kasım Salı günü 1 lira 54 kuruş indirim geldi ve litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,79 TL’ye, Ankara’da 24,92 TL’ye, İzmir’de 24,96 TL’ye geriledi.

Sektör kaynakları, fiyatlardaki seyre göre salı ve çarşamba günleri indirimlerin gündeme gelebileceğini ancak pazartesi günkü piyasa fiyatlarının görülmesi gerektiğini söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.

Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

Bütün ham petroller eş değerde değildir.