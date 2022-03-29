Çin’de çocuğu olanlara büyük sürpriz

Yeni Akit Ankara

Çin Hükümeti'nin 28 Mart Pazartesi günü çıkardığı genelge, 3 yaşından küçük olup bakım gerektiren çocuk sahibi anne-babaların vergilendirilme politikasına ilişkin hükümler içeriyor. Bakım gerektiren küçük çocuk sahibi anne-babaların kişisel vergilendirilebilir gelirleri, söz konusu genelgeye göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, her bir çocuk için ayda bin yuan (157 dolar) düşürülebilecek. Genelge, bu indirimin anne-babanın yalnızca birisi için geçerli olabileceğini veya tümünün ikisi için eşit oranda geçerli olacağını belirtiyor.

Karar Temmuz ayında alınmış!

Çin Uluslar arası Radyosu, haberi verirken, “Bu politika, uzun dönemli ve dengeli bir nüfus gelişimini teşvik etmeye yönelik demografi politikalarının bir uygulaması olup Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ve Hükümetin geçtiğimiz Temmuz ayında benimsediği karara dayalıdır” yorumunda bulundu.