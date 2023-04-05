Çin’de çay hasadı böyle yapılıyor

Çay toplama robotunu geliştiren ekipte yer alan Zhejiang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Jia Jiangming, “Tek yapraklı bir tomurcuğun ya da iki yapraklı bir tomurcuğun güzel biçimleri genellikle belirli bir üne sahip kaliteli çay olarak kabul ediliyor. Bu tür yaprakların toplanma işlemi, makineler tarafından yapılması son derece zor olduğu için, büyük oranda el emeği gerekiyor” diyor. Ancak bölgede çay toplamakta çalışacak genç nüfus bulmak oldukça zor. Bu nedenle çay toplama robotu üreticiler için büyük önem taşıyor.

Binoküler stereo görüş yardımıyla çalışıyorlar!

Binoküler stereo görüş yardımıyla çalışan robot, hedef tomurcuk ve yaprağı belirleyip hassas şekilde kesiyor, negatif basınçlı pipetiyle yaprakları emerek sepetine dolduruyor. Bu yıl beşinci nesli geliştirilen robotun tomurcuk ve yaprak tanımlama doğruluğu yüzde 86’ya ve toplama verimliliği çay yaprağı başına 1,5 saniyeye çıktı. “Yeni nesil çay toplayıcı robot, insanlar kadar iyi performans sergileyebiliyor” diyen ekibin üyelerinden Chen Jianneng ise hâlen deneme aşamasında olmasına karşın robotun pratikliğini geliştirmeyi planladıklarını, böylelikle çay sektörünün, gelecekte modern mekanizasyonun getirdiği somut sonuçlardan faydalanabileceğini sözlerine ekledi