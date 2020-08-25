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Dünya Çin'de Burger King'e rekor ceza
Dünya

Çin'de Burger King'e rekor ceza

Çin Halk Cumhuriyeti, çok uluslu hızlı yemek zinciri Burger King'e 400 bin doların üzerinde ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:16:00 -
Çin'de Burger King'e rekor ceza

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli fast-food lokantalar zinciri Burger King'e 400 bin doların üstünde ceza kesti.

Ülkenin güneydoğusunda bulunan Jiangxi eyaletinin başkenti Nanchang'da Pazar Denetleme Bürosu, 6 Burger King restoranının işletmecisine "son tüketim tarihi geçen içerik kullandığı" gerekçesiyle ceza kesti.

Nanchang Pazarı Denetleme Bürosu'ndan yapılan açıklama göre; yetkililer işletmelerin ilk olarak 132 bin 600 dolar ödemesi yönünde karar verdi.

Bu kararın ardından sürpriz bir hamle daha yapan Nanchang Pazarı Denetleme Bürosu yetkilileri, şirketin "yasa dışı gelir"ine de el koydu. 

Tüm bu gelişmelerle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri merkezli fast-food zinciri Burger King'e toplamda 407 bin dolar para cezası uyguladı.

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