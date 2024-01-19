Çin’de 5G teknolojisinin oluşturduğu ekonomik değer, 1,86 trilyon yuana ulaşacak

Endüstri ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre de Çin’in, 5G şebekesinin inşa çalışmalarını sürekli biçimde ve hızla devam ettirdiğini ve mevcut 5G baz istasyon sayısının, geçtiğimiz yılın kasım ayı sonu itibarıyla 3,28 milyonu aştığını gösteriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede bulunan toplam mobil telefon baz istasyon toplamının yüzde 28,5 kadarını oluşturuyor.

Çin, 5G endüstrisinin derinleşmesi için 2023 yılında yeni bir planı da uygulamaya koydu. Buna göre, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, endüstriyel internetin geliştirilmesine ilişkin sektördeki 11 temel eylemi ve 54 özel önlemi listeleyen bir çalışma planı yayınladı. Çalışma planı, “5G+Endüstriyel İnternet”in entegrasyonunu, yenilikçiliğini ve gelişimini teşvik etmek ve geliştirme yönetimi platformunu iyileştirmek olan “5G+Endüstriyel İnternet” 512 projesinin yükseltilmiş bir versiyonunu formüle etmeyi ve uygulamayı öneriyor.

Plana göre en az 3 bin işletmenin fabrikalarını 5G teknolojisine adapte edilecek ve yine en az 300 adet 5G endüstrisine dönük üretim yapan fabrika kurulacak. Plan ayrıca, işletmeleri ve bulut platformu kaynaklarını birbirine bağlamak için China Telecom, China Mobile ve China Unicom’un harici ağlarının yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi ve 3 binden fazla işletmeye hizmet vermeyi amaçlıyor.