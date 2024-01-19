  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus devi müthiş gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye getirme kararı aldık

Birgüncüler Japon musunuz nesiniz?

Sinan Ateş'in eşinden Türkiye’yi şok eden iddia! Kıyamet kopartacak gelişmeyi böyle duyurdu

Rasim Ozan Kütahyalı’dan Merkez Bankası Başkanı ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Bağıra bağıra duyurdu! Yok artık

Hasan Akgün’ün ‘Büyük çekmeçesi’ açıldı! CHP'li belediyeye operasyonda dehşete düşüren ayrıntılar!

Türk Donanması ambargoyu “KUŞKAPANI” ile kırdı! Böylesi daha önce görülmedi

İslam Memiş bu iş çok ciddi diyerek altın yatırımcılarını uyardı! Çok büyük tufan geliyor

Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

Başörtülü kadına saldırmıştı! CHP'li Hasan Akkuş sosyal medya hesaplarını kapattı

Rusya'dan İHA skandalı! 'Bu kadar ileri gidemezler' demiştik ama gittiler
Teknoloji Çin’de 5G teknolojisinin oluşturduğu ekonomik değer, 1,86 trilyon yuana ulaşacak
Teknoloji

Çin’de 5G teknolojisinin oluşturduğu ekonomik değer, 1,86 trilyon yuana ulaşacak

Yeniakit Publisher
2024-01-19 17:56:00 -
Çin’de 5G teknolojisinin oluşturduğu ekonomik değer, 1,86 trilyon yuana ulaşacak

Çin Devlet Konseyi Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, 2023 yılında Çin’de 5G sayesinde doğrudan gerçekleştirilen ekonomik değerin 1,86 trilyon yuana ulaşmasının beklendiği belirtildi. Verilere göre, 2023 yılının sonuna kadar Çin’de 5G abonelik sayısının 805 milyona ulaştığı ifade edildi. 5G’nin doğrudan gerçekleştirilen ekonomik değerin, 2022 yılına kıyasla yüzde 29 artışla 1,86 trilyon yuana ulaşması bekleniyor.

Endüstri ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre de Çin’in, 5G şebekesinin inşa çalışmalarını sürekli biçimde ve hızla devam ettirdiğini ve mevcut 5G baz istasyon sayısının, geçtiğimiz yılın kasım ayı sonu itibarıyla 3,28 milyonu aştığını gösteriyor. Bakanlığın açıklamasına göre, ülkede bulunan toplam mobil telefon baz istasyon toplamının yüzde 28,5 kadarını oluşturuyor.

Çin, 5G endüstrisinin derinleşmesi için 2023 yılında yeni bir planı da uygulamaya koydu. Buna göre, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, endüstriyel internetin geliştirilmesine ilişkin sektördeki 11 temel eylemi ve 54 özel önlemi listeleyen bir çalışma planı yayınladı. Çalışma planı, “5G+Endüstriyel İnternet”in entegrasyonunu, yenilikçiliğini ve gelişimini teşvik etmek ve geliştirme yönetimi platformunu iyileştirmek olan “5G+Endüstriyel İnternet” 512 projesinin yükseltilmiş bir versiyonunu formüle etmeyi ve uygulamayı öneriyor.

Plana göre en az 3 bin işletmenin fabrikalarını 5G teknolojisine adapte edilecek ve yine en az 300 adet 5G endüstrisine dönük üretim yapan fabrika kurulacak. Plan ayrıca, işletmeleri ve bulut platformu kaynaklarını birbirine bağlamak için China Telecom, China Mobile ve China Unicom’un harici ağlarının yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi ve 3 binden fazla işletmeye hizmet vermeyi amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23