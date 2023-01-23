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Dünya Çin’de 16 eyalet 2022 yılında yüzde 3’ün üzerinde büyüdü
Dünya

Çin’de 16 eyalet 2022 yılında yüzde 3’ün üzerinde büyüdü

Çin’de 31 eyalet, özerk bölge ve belediye 2022 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) değerlerini açıkladı. Eyaletlerden 16’sı 2022 yılı ulusal ortalaması olan yüzde 3’ün üzerinde büyüme kaydetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 23:25:00 -
Çin’de 16 eyalet 2022 yılında yüzde 3’ün üzerinde büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Ofisi tarafından 17 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre, Çin ulusal ekonomisinin, karşılaştığı konjonktürel baskılara karşın, 2022’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında bir büyümeyle 121 trilyon yuanlık (18 trilyon dolarlık) bir GSYİH artışı elde ettiği duyuruldu.

Ulusal GSYİH’nın açıklanmasını takiben yerel otorite ve eyaletler de kendi 2022 yılı ekonomik performanslarını ortaya koydu. Bu çerçevede Jiangxi ve Fujian eyaletlerinin yüzde 4,7 ile en yüksek büyüme oranını gösterdikleri görüldü.

Toplam nominal GSYİH değerlerine bakılacak olursa Guangdong eyaleti, 12,9 trilyon yuan ile üst üste 34’üncü yıl olmak üzere, Çin’in bu alanda en yüksek basamağındaki konumunu korudu. Onun hemen arkasında 12,3 trilyonluk GSYİH ile Jiangsu eyaleti yer aldı. Üçüncü sırada ise 8,7 trilyon yuanlık GSYİH’ya sahip Shandong eyaleti konumlandı.

Doğrudan merkezi hükümetin altındaki belediyelerden Beijing’in ve Shanghai’nin GSYİH tutarları, 4’er trilyon yuanın üzerinde yer almayı sürdürdü. Bu arada tüm Çin eyaletleri, yerel yönetimleri ve özerk bölgeleri 2023 yılı büyüme oranlarına ilişkin olarak yüzde 4 ile yüzde 9,5 arasında sıralanan değerler hedeflediler. Bunların çoğunluğunu yüzde 5 ile yüzde 6 arasında bulunduğu görüldü.

Öte yandan, Güney Çin’in popüler bir turistik destinasyon olmasıyla tanınan Hainan eyaleti, dış ticaret için yeni bir sınır bölgesi oluşturmayı sürdürmesi nedeniyle, 2023 yılı için en yüksek GSYİH büyüme hedefi koyan eyalet oldu. Buna karşılık en düşük GSYİH büyümesi hedefi kuzey Çin’in Tianjin Belediyesi’ne ait.

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