Cinayetleri işle Müslümanı suçla

Zillet ittifakının iki büyük bileşeni CHP ve İYİ Parti’nin, ‘siyasi suikastler işlenebilir’ iddiası 90’lı yıllarda tüm Türkiye’nin yakından şahit olduğu kirli kumpasların benzerlerinin işlenebileceği yönünde ipuçları veriyor. Toplumun farklı katmanlarından devşirdikleri tetikçilere kanlı suikastler gerçekleştiren derin mahfiller daha sonra elim olayları mütedeyyin camianın üzerine atıldı. Derin ve karanlık yapılarla dirsek temasında bulunan CHP ise acımasızca katledilen aydınlar üzerinden muhafazakar siyasetçileri hedef alarak siyasi rant elde etti. Araştırmacı yazarlar ve hukukçular, sözde millet ittifakının provokatif söylemlerine karşı dikkati olmak gerektiği noktasına hem fikir.

Duyum varsa açıklasınlar

Araştırmacı yazar İsmail Nacar, “Kılıçdaroğlu’nun ve İYİ Parti’nin açıklamaları 90’lı yılların karanlığını akıllara getirdi. CHP derin yapılarla içli dışlı bir organizasyondur. Türkiye’de ne zaman milli ve dini bir uyanış, ekonomik anlamda kalkınma hamlesi olsa, suikastlerle bunun önünü keserler. Bu suikastlerin faturasını da muhafazakar siyasetçilere ve Müslümanlara keserler. Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinde olduğu gibi” ifadelerini kullandı. 1990’lı yılların ABD’nin taşeronları vasıtasıyla ülkemizde operasyon yaptığı dönemler olduğunu kaydeden Nacar, “O dönem cinayetleri Müslümanların üzerine yıkmaya çalıştılar. Sivas provokasyonuna karşı dönemin CHP Genel Başkanı Erdal İnönü bilgilendirilmişti. O dönemin gazetelerinde bunlar hep vardır. Fakat gerekli önlemleri almadılar. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından anlıyoruz ki ABD ülkemizde örtülü bir operasyon yapacak” ifadelerini kullandı.

Delil varsa savcılığa versinler

Hukukçu Yakup Alar “Savcılar, toplumda korku algısı yaymayı hedefleyen bu açıklamalara karşı soruşturma açmalı ve bu açıklamayı yapanları çağırıp delilleri sorulmalıdır. Çünkü TCK 278. Madde kapsamında bu duyumlarını delilleriyle yetkili makamlara bildirmek zorundadırlar. 90’lı yıllarda işlenen suikastlerde milli birlik hedef alındı ve bu elim olayları mütedeyyinlerin üzerine yıkılmaya çalışıldı. Sorumsuz muhalefet liderleri terör örgütlerine, yabancı istihbarat örgütlerine adeta yol göstermekte ve ön alma çabası içerisindedir” şeklinde konuştu. Geçmişteki suikastler üzerinden siyasi algı operasyonları yapıldığına dikkat çeken Alar, “Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, cinayetlerinin hedefi milli birlik ve beraberliği hedef almak, mütedeyyin kesimleri töhmet altında bırakmak ve bu kesime bu cinayetleri yıkmaktı. Sorumlu siyaset anlayışı buna izin vermemelidir” dedi.