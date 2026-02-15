  • İSTANBUL
Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü
Yerel

Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Cinayete 6 ay sonra misilleme: Düğünde öldürüldü

Gaziantep'te düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayan Volkan Durmuş hayatını kaybetti. Yakalanan saldırgan 6 ay önce öldürülen Mehmet Akdeniz isimli şahsın öldürüldüğü olaya misilleme olarak saldırıyı düzenlediğini söyledi.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde 23 yaşındaki Volkan Durmuş isimli genç, sokaktaki bir düğün salonu önünde H.A. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralı Durmuş, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, katil zanlısı H.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Saldırganın ifadesinde cinayeti, 30 Ağustos 2025 tarihinde Mehmet Akdeniz isimli şahsın öldürüldüğü olaya misilleme olarak gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

 

