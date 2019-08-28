Cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'da kasten adam öldürme suçundan 6 yıldır aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2013'te hakkında İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten adam öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Y'nin saklandığı yeri tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinde sahte kimlik bulunan kişinin Ö.Y olduğu tespit edildi. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli hakkında aynı zamanda, "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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