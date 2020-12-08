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Aktüel Cinayet zanlısı giydiği ayakkabı ve kıyafetten tespit edilerek yakalandı
Aktüel

Cinayet zanlısı giydiği ayakkabı ve kıyafetten tespit edilerek yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:05:17 -
Cinayet zanlısı giydiği ayakkabı ve kıyafetten tespit edilerek yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişiyi silahla öldüren zanlı, giydiği ayakkabı ve temizlik işçisi kıyafetinden tespit edilerek, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyyübiye ilçesi Türkmeydanı Mahallesi'nde 19 Ekim'deki silahlı saldırıda Salih Yoktur'un (55) öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Olay yerinde görgü tanığı ve güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle soruşturmaya delilsiz başlayan ekipler, önce olay yeri yakınlarında belediye işçilerinin giydiği kıyafeti buldu. Ekipler, ardından da olay yerine ulaşımı sağlayan bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 100 farklı güvenlik kamerasının 400 saatlik görüntüsünü titizlikle inceleyen ekipler, olay yeri yakınlarına temizlik işçisi kıyafetli, şapkalı ve maskeli bir şahsın geldiğini belirledi. Görüntülerden, şüpheli kişinin ayakkabı markasını tespit eden ekipler, bunun satıldığı mağazaları tek tek gezerek isim ve eşkal tespiti yapmaya çalıştı.

Aynı zamanda olay yeri yakınında buldukları temizlik işçisi kıyafetinin ait olduğu belediyeyle iletişime geçen ekipler, hangi işçinin giysisinin eksik olduğunu belirlemeye çalıştı.

Kıyafeti eksik işçinin, bazı eşyalarını bir süre önce M. isminde birine verdiğini söylemesi ve zanlının giydiği ayakkabılardan birinin de bu kişiye satıldığının belirlenmesi üzerine, şüphelinin M.T. olduğu tespit edildi.

Olaydan sonra İstanbul'a kaçtığını ve oradan da yurt dışına çıkmaya çalıştığını belirledikleri şüpheli için bu kente giden ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakalayarak Şanlıurfa'ya getirdi.

Emniyette susma hakkını kullanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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