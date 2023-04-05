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Yerel Cinayet zanlısı Germencik’te yakalandı
Yerel

Cinayet zanlısı Germencik’te yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 09:55:00 -
Cinayet zanlısı Germencik’te yakalandı

Aydın’ın Germencik İlçesinde ‘kasten adam öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.T. (31) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ‘kasten adam öldürme’ suçundan Aydın Ağır Ceza mahkemesi tarafından hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O. T.’nin ilçede olduğu bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Yapılan çalışma sonucu cinayet zanlısı saklandığı yerde yakalandı. O.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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