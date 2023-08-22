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Dünya Cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan 8 kişi idam edildi
Dünya

Cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan 8 kişi idam edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-22 11:43:00 -
Cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan 8 kişi idam edildi

İran'da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 8 kişinin idam edildiği bildirildi.

İran'da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 8 kişinin idam edildiği bildirildi.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, 2009'da bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun gerçekleştirdiği sırada bir kişiyi vurarak öldüren ve mahkeme tarafından idama mahkum edilen hükümlünün cezası bugün infaz edildi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) de dün ülkenin farklı cezaevlerinde en az 7 mahkumun idam edildiğini duyurdu.

İdam edilen mahkumların cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiği aktarıldı.
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