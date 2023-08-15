Cinayet, tecavüz, savaş suçları... Kenya'daki İngiliz askerleri için soruşturma başlatıldı

Kenya hükümeti, orduya eğitim vermek üzere ülkede bulunan İngiliz askerlerinin gerçekleştirdiği hak ihlalleri iddialarına yönelik inceleme başlattı.

The Guardian'ın haberine göre, Kenya Parlamentosu Savunma Komitesi tarafından başlatılan inceleme kapsamında, "cinayet, cinsel istismar, kara yollarına zarar verme" gibi suçlamalarla karşı karşıya olan İngiliz ordusunun Kenya'daki eğitim biriminin faaliyetleri incelenecek.

Komitenin İngiliz askerlerinin hak ihlalleriyle ilgili elde ettiği bulguları yıl sonuna kadar Parlamentoya sunması bekleniyor.

İngiliz askerlerinin cinayet ve cinsel istismar olmak üzere hak ihlalleri gerçekleştirdiği hükmüne varılması halinde Kenya ile İngiltere arasındaki savunma anlaşmasının feshedilmesinin gündeme geleceği düşünülüyor.

Kenya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Nelson Koech, İngiliz askerlerinin ülkedeki faaliyetlerine yönelik başlatılan inceleme hakkında "Bunun savunma iş birliği anlaşması açısından ciddi sonuçları olacaktır, çünkü anlaşmayı ihlal eden çok sayıda faaliyet olduğunu tespit edersek, bu bize anlaşmayı yeniden gözden geçirme ve hatta anlaşmayı iptal etme imkanı da verir." diye konuştu.

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Ülkede bulunan İngiliz askerleri daha önce sivilleri katletmek, yerleşim yerlerini bombalamak, kadınlara cinsel istismarda bulunmak ile suçlanmıştı. İngiltere ayrıca Kenya'daki eğitim tatbikatlarında beyaz fosforlu havan mermisi kullandığını itiraf etmişti.

İngiltere ayrıca Kenya'daki bu gibi ihlallerini örtbas etmekle de suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News