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Yerel Cinayet şüphelileri 2 yıl boyunca böyle kılık değiştirmişler!
Yerel

Cinayet şüphelileri 2 yıl boyunca böyle kılık değiştirmişler!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 14:55:00 -
Cinayet şüphelileri 2 yıl boyunca böyle kılık değiştirmişler!

Antalya'da 2022 yılında gerçekleşen cinayet olayının şüphelileri iki sene sonra yakalandı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya’da 2022 yılında Kepez ilçesinde meydana gelen cinayet olayının şüphelileri M.K. ve A.K. isimli şahısların yakalanması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda çalışma başlattı. JASAT timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda haklarında ayrı ayrı kesinleşmiş 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. ve A.K.’nin Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda hayvancılık işi uğraşarak kendilerini kamufle ettiklerini belirledi. Firari şahıslar M.K ve A.K., Döşemealtı ilçesi Karataş bölgesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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