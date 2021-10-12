Cinayet işlemeyi ‘arkadaşlarınız’ iyi bilir

Militan devşirme üssü gibi çalışan HDP il ve ilçe örgütleri aracılığı ile Kandil’e giden PKK’lı teröristler, 2015’ten bu yana AK Parti binalarına 348 silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirirken, aralarında sandık müşahitlerinin de olduğu 37 AK Parti’liyi katletti. PKK, Aytaç Baran dahil çok sayıda Hüda Par üyesini de vahşice öldürdü.

Cinayetler HDP/PKK’dan sorulur

Tek suçu AK Parti’ye oy vermek olan Ömer Demirbaş ile oğlu Musa Demirbaş’ı katleden teröristler, bakkal Mevlüt Bengi’yi 24 Haziran seçimlerinde AK Parti sandık müşahidi olarak görev aldığı gerekçesiyle elektrik direğine bağlayarak infaz etti. AK Partili diye Şırnak Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Zeki Macartay’ın kanını akıtan HDP/PKK, “Devlete hizmet ediyor” gerekçesiyle AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert’i, 10 Ekim 2016 tarihinde Hani ilçe yolu üzerindeki iş yerinde şehit etti. Doğu ve Güneydoğu’da sürekli AK Parti ve Hüda Par üyelerini hedef alan terör örgütü, 9 Haziran 2015’te Yeni İhya Der Başkanı ve Hüda Par üyesi Aytaç Baran’ı katletti. Mardin’in Derik Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk de odasına yerleştirilen bir bombayla şehit oldu.

Yasin Börü ve arkadaşları

6-8 Ekim 2014’te HDP’li Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla 31 ilde sokaklara inen PKK’lı caniler, Kurban Bayramı’nda Müslümanlara karşı büyük bir kıyıma girişti. Muhtaçlara kurban eti dağıtan daha 15-16 yaşlarındaki Yasin Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz hunharca katledilirken, cami ve Kur’an kursları ateşe verilip yağmalandı. 2’si polis 37 kişinin şehit edildiği vahşetin baş sorumlusu olan Demirtaş cezaevine atılırken, 20 kişi yakalandı. Vahşi cinayetleri işleyen 41 cani de müebbet hapse mahkum edildi.



İşte Kılıçdaroğlu’nun “arkadaşlar”ı tarafından katledilen AK Partili diğer siyasetçilerden bazıları: Şırnak İl Başkan Yardımcısı Ali Kılınç, Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar’ın kardeşi Ramazan Dindar ile Cizre Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Zeki Macartay, Beytüşşebap İlçe Gençlik Kolları Başkanı Naci Adıyaman, Şırnak Uludere belediye başkan adayı Mehmet Paksoy, Van Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu, Aydın Ahi ve Van Erciş İlçesi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şerif Doğu, PKK ‘nın hedefi oldu.

Siyasetçiler hedefte

AK Parti Van Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı’nın aracı tarandı, yeğeni Adnan Vanlı şehit oldu. Van Edremit Belediye başkan aday adayı Abdulcelil Tüci silahlı saldırıya uğradı. Hakkâri 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak evinin önünde katledildi. Yüksekova Belde Belediye Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan saldırıya uğradı. Murat şehit oldu, Tayfun ağır yaralandı. AK Parti Dicle İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan da PKK saldırısında hayatını kaybetti.

Öğretmeni katlettiler

Siirt Eruh ilçesinde AK Parti’li işadamı Mehmet Salih Arslan, oğlunu kaçırmak isteyen terörsitlerce şehit edildi. Batman Kozluk ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Veysi Işık’a ait araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinden geçen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile 2 asker şehit oldu. AK Partili Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Yıldız, saldırıda şehit oldu. Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük ile Mardin Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi Muhtarı AK Parti üyesi Mehmet Acu da PKK saldırısına uğradı.

Oy verdiler diye öldüler

Diyarbakır Lice’den Ömer Demirbaş ile oğlu Musa Demirbaş, teröristlerce kaçırılan Ramazan Mula ve arıcılık yapan AK Partili Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler de AK Parti’ye oy verdikleri için PKK tarafından öldürüldü. Ağrı Doğubayazıt İlçesi Uzunyazı Köyü İmamı Ramazan Bozdağ, Bingöl Alıncak Köyünden Mahmut Bazencir, Diyarbakır Silvan’dan Mahmut Taşkıran, Taner Ünal adlı Vanlı AK Parti seçmeni, Şırnak Beytüşşebap ilçesinden Ebubekir Adıyaman ile Selman Öztunç, Şırnak Silopi’den Servet Bilen ile 13 yaşındaki kuzeni Diyar Bilen de siyasi gerekçeler nedeniyle katledildi. Van’dan Mehmet Latif Şener, Hakkâri Şemdinli’den Menderes Özer, Hakkari Şemdinli’den Erol Tekin, Yüksekova’dan Necmettin Adsız ile Müslüm Erdal ile Tunceli Ovacık ilçesinde ikamet eden siyasetçi Rıza Örük teröristler tarafından öldürüldü.