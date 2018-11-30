Cinayet gibi kazaya skandal tahliye!

Kaza, Pendik’te 18 Temmuz 2017’de meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız yapan müteahhit Dursun Hazır (42), Kurtköy yönünde ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce yol kenarında hatalı park eden bir araca daha sonra kaldırımda yürüyen iki kardeşe çarptı.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Tuğba Özdemir (21) ile Eskişehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Tuğçe Özdemir (20) hayatını kaybetti. Dursun Hazır ile yol kenarına hatalı park yapan Ahmet Oymaağaç hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanık Dursun Hazır’a 7 yıl hapis cezası veren Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cezayı iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl 10 aya indirdi. Kararın ardından 8 ay hapishanede tutuklu kalan Dursun Hazır tahliye edildi. Hatalı park eden Ahmet Oymaağaç ise beraat etti. Gerekçeli kararda “Sanığın arzulamadığı ve öngörmediği, ancak hareketine bağlı olarak öngörülebilir netice olup, hareketle netice arasında tam illiyet bağı olduğundan mahkûmiyetine hükmedilmiştir” denildi.

‘Kızlarım öldü, ceza yok’

Hayatını kaybeden Tuğba ve Tuğçe kardeşlerin babası Yılmaz Özdemir ise avukatları aracığıyla karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Yılmaz ailesinin avukatları, sanıklara ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan ceza verilmesini talep etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi, Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı. İstinaf mahkemesinin kararına tepki gösteren baba Yılmaz Özdemir, dosyayı Yargıtay’a taşıyacağını söyledi.

Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yerel mahkeme sanığa ödül gibi bir ceza verdi. İstinaf mahkemesi de bu cezayı onayladı. Yanlış karar devam ettirildi. İki kişiyi öldüren sanık 8 ay hapiste kaldı. Sonra özgürlüğüne kavuştu. İki kızım öldü, ortada ceza yok.”

Kaynak: Hürriyet