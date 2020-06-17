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Yerel

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen genci adeta öldürdü. Cinayet gibi kaza saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:55:00 - 2020-06-17 14:59:49

Edinilen bilgilere göre olay 13 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Aziziye İlçesi Dadaşkent Semti Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kaldırımda yürüyen yayayı ezerek refüje çıktı. Kazanın ardından çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık Ekipleri Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Erzurum Şehir Hastanesine kaldırdı.Ağır yaralanan gencin hayati durumunun olmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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