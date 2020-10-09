Çınar Koleji Esenyurt Kampüs Müdürü Oğuzhan Güzel: Heyecanlıyız

Geçtiğimiz Mart ayından beri ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle hayatın her alanı olduğu gibi eğitim sektörü de ciddi kesintiye uğradı. Uzun bir aranın ardından okullar tekrar yüz yüze eğitim için açılıyor. Anne babalar aylardır evlerinde uzaktan eğitimle derslerini takip eden öğrencilerini Pazartesi gününden itibaren okullara uğurlayacak olmanın heyecanı içindeler. Hem veliler hem de öğrenciler alınan yeni kararla seyreltilmiş eğitimin ikinci aşamasına başlamış olacaklar.

Konuyla ilgili bilgi aldığımız çeyrek asırlık tecrübesiyle eğitimin duayen kurumlarından Çınar Koleji Esenyurt Kampüs Müdürü Oğuzhan Güzel: "Sağlık tedbirleri nedeniyle uzun süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimize tekrar kavuşacak olmaktan dolayı mutluyuz. Çınar Koleji olarak kademeli ve seyreltilmiş eğitimin ikinci aşamasında sağlık ve hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış kampüslerimizde tüm ilkokul öğrencilerimizle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.” dedi.

Çeyrek asırlık tecrübe ve birikimle oluşan özgün Çınar Eğitim Modeliyle öğrencilerin her yönüyle kuşatılıp hayata hazırlandığını belirten Güzel, "Bu yıl Çınar Eğitim Kurumları bünyesinde 11.000 m2'lik yeni kampüsümüzle, Esenyurt'un en merkezi lokasyonunda öğrencilerimizle buluşacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını birlikte yaşıyoruz. Modern yüzme havuzundan buz pateni pistine, halı sahadan kapalı spor salonuna, son teknoloji ile donatılmış eğitim ve sosyal alanlarıyla yeni kampüsümüzün kapılarını değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz için açıyoruz. Bu doğrultuda, “Türkiye’nin ilk Yaşam Becerileri Merkezi, değerler eğitimi ve etkili yabancı dil eğitimiyle ülkemizin yârınlarına hizmet edecek, ufku, heyecanı ve ideali büyük nesiller yetişmeye devam ediyoruz” dedi.

Bizler de AKİT Ailesi olarak 21 Eylülde okul öncesi ve 1. sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesiden itibaren seyreltilmiş sınıflarda tüm ilkokul öğrencilerine ve 8-12.sınıf sınav hazırlık öğrencilerine yeni dönemin hayırlı olmasını dileriz.