Çin zulmünden kurtulan Uygur kadından şok açıklamalar

Münübe Yılmaz

Kızıl Çin'in Müslümanlara yönelik baskısı her geçen gün artarken, Çin kamplarında esir tutulan Uygur Türkü Tursunay Ziyawudun, yaşadığı korku dolu günleri anlattı. 2017 yılında, Sincan bölgesinde sokakta tutuklanarak, köyünden yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki bir esir kampına götürüldüğünü ifade eden Ziyawudun “Kamplarda komünist vatanseverlik şarkıları söylemeye zorlandım. Bana defalarca İslam dini diye bir dinin olmadığı söylendi. Tutuklandıktan bir ay sonra mide sorunlarım yüzünden bayıldım ve serbest bırakıldım” dedi.

“Kısırlaştırma hapı içmeye zorlandım”

2020'de siyasi mülteci olarak ABD’ye giden Ziyawudun, New York Post gazetesine konuştu. Çin’in işkence kamplarında saçlarının kesildiğini, toplu tecavüze uğradığını ve avret yerine elektrik verildiğini belirten Uygur Türkü kadın, “Beni bırakmasalardı ölebilirdim” diye konuştu. Kısırlaştırma hapı içmeye zorlandığını da ifade eden Ziyawudun, “Şu anda çocuk sahibi olamamamın sebebi kesinlikle bana verdikleri o hap” diye konuştu.

“Bütün pis işler ‘karanlık oda’da oluyordu”

Esir kampında “karanlık oda” olarak adlandırılan bir oda bulunduğunu kaydeden Ziyawudun, “Bizi oraya götürecekler diye çok korkuyorduk. Polis bizi ne zaman korkutmak istese, ‘Karanlık odaya gitmek ister misiniz’ diye tehdit ediyordu. Tecavüz dahil aklınıza gelebilecek her şey o odada gerçekleşiyordu” ifadelerini kullandı.