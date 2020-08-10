Çin, zulme doymuyor

Münübe Yılmaz

Koronavirüsten dolayı ikinci karantinayı başlatan Çin, Uygur Türklerini fabrikalarda zorla çalıştırıyor. Çin Kominist Partisi, Müslümanların bulunduğu bölgelerdeki Uygurları toplayarak, teknoloji ve tekstil fabrikalarına naklediyor. COVID-19’dan dolayı ikinci karantina dönemini başlatan Çin, Sincan’daki Uygur işçilerini fabrikalarda zorla çalıştırıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir videoda kırmızı ve mavi üniformalar giyen Uygurların, kalabalık trenlerle fabrikaların bulunduğu yerlere taşındığı görüldü. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dölkun İsa, fabrikalarda zorla çalışıtırılan Uygurlar için “Uygurlar kafalarında siyah poşetlerle kalabalık ve havasız trenlerle fabrikalara taşınıyor” diyerek, Çin’in kendi vatandaşlarına karantina uygularken, Uygurları işçiye ihtiyaç olan şehirlerdeki fabrikalara göndererek, sağlıksız koşullarda zorla çalıştırdığını belirtti.