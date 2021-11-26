  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin yönetimi Japonya'dan boykota karşı Pekin Olimpiyatları'na destek istedi
Dünya

Çin yönetimi Japonya'dan boykota karşı Pekin Olimpiyatları'na destek istedi

ABD ve Avustralya tarafından diplomatik olarak boykot edilebileceği gündeme gelen Pekin Kış Olimpiyatları ile ilgili konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin, Japonya'ya geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda tam destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 09:45:00 -
Çin yönetimi Japonya'dan boykota karşı Pekin Olimpiyatları'na destek istedi

Japonya'nın temel tutumu da aynı olmalı" diyerek Tokyo'ya destek çağrısı yaptı.

Gelecek şubat ayında Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları, ABD ve Avustralya'nın oyunları boykot edebileceği yönündeki gelişmelerin ardından bir kez daha gündeme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Tokyo yönetimini olası bir boykottan kaçınmaya çağırdı. Ülkesinin Japonya hükümetine desteğini hatırlatan Zhao, "Çin, Japonya'ya geçtiğimiz yaz Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda tam destek verdi. Japonya'nın temel tutumu da aynı olmalı" dedi.

Sporun politize edilmesine kesinlikle karşı olduklarının altını çizen Zhao, iki Asya ülkesinin olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için birbirlerine karşılıklı olarak destek olma konusunda uzlaşmaya sahip olması gerektiğini belirtti.

ABD'de Joe Biden yönetiminin önümüzdeki yıl Çin'de düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na yönelik boykot uygulamayı düşündüğü kamuoyuna yansımış, gerekçe olarak ise Çin'i sıkça dünya gündemine taşıyan insan hakları ihlalleri gösterilmişti. Buna rağmen olası boykotun ABD'li yetkililerle sınırlı olacağı ve milli sporcuların oyunlara katılımını etkilemeyeceği belirtilmişti. Son olarak Avustralya basını, Canberra yönetiminin diplomatik boykot seçeneğini değerlendirdiğini yazmıştı. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ise geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada Pekin Olimpiyatları'na yönelik olası diplomatik boykot konusunda alınmış bir karar olmadığını belirtmişti.

2022 Kış Olimpiyatları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muğla'da iki katlı evde yangın
Aktüel

Muğla'da iki katlı evde yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü.

TFF, Beşiktaş'ı reddetti
Spor

TFF, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru re..
Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı
Gündem

Türkiye'yi sarsan rapor! Müslüme'nin dedesi babası çıktı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili ortaya çıkan rapor Türkiye'yi dehşete düşü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay