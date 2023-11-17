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Teknoloji Çin yine yaptı yapacağını! Dünyanın en hızlısı geliyor
Teknoloji

Çin yine yaptı yapacağını! Dünyanın en hızlısı geliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-17 23:29:00 -
Çin yine yaptı yapacağını! Dünyanın en hızlısı geliyor

Çin, bu hafta içinde dünyanın en hızlı internet şebekesini lanse edeceğini açıkladı

 İnternet dünyası için dev bir adım olarak nitelenen 3 bin kilometre uzunluğundaki kablo Beijing’i ülkenin güneyine bağlayacak ve daha önce hiçbir ticari şebekenin ulaşmadığı bir hız olan saniyede 1,2 terabit’lik hız elde edilecek. Bu hız 150 adet filmin veya eşdeğerinin bir saniyede nakledilmesi anlamına geliyor. 

Huawei, China Mobile, Tsinghua Üniversitesi ve China Education and Research Network (CERNET) aracılığıyla açıklanan bu internet şebekesi hızı, dünyada bir ilki oluşturuyor. Şimdiye değin ulaşılabilmiş en yüksek veri iletim kapasitesi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 100 gigabitlik hızdı. Çin’deki yeni internet şebekesinin iletim kapasitesi bunun tam 12 katı. 

Bu performansla Çin, saniyede 1 terabitlik efsanevi eşiğin ancak 2025 dolaylarında aşılabileceğini bekleyen internet endüstrisi uzmanlarının tahminlerini altüst eden bir hıza ulaştı. Bu internet şebekesinin geliştirilmesi Çin’de, özellikle teknolojik ilerlemenin gelişmesi açısından olağanüstü memnuniyet verici bir haber olarak algılandı. Çin, gelişmesini önümüzdeki aylarda sürdürecek olan bu proje sayesinde eğitim kurumlarına, üniversitelere ve araştırma laboratuvarlarına dev boyutlardaki verileri inanılmaz bir hızla iletme ve alma olanağı sağlayacak. 

Öte yandan böyle bir şebeke hem teknolojik konseptlerin, hem de sürücüsüz araçlar ve 5G yoluyla mevcut diğer düzenekler türünden mevcut teknolojilerin daha iyi geliştirilmesine olanak verecek. 2023 yılı yazında denemeye tabi tutulmuş bulunan bu ultra-hızlı şebekenin ülkedeki uygulaması, uzmanların tahminine göre, 2025 veya 2026’ya değin genelleşmiş olacak. (CGTN TÜRK)
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