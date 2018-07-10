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Çin yeni navigasyon uydusunu uzaya gönderdi

Çin ulusal küresel konumlama sistemi "Beidou" için yeni bir navigasyon uydusunu uzaya gönderdi.

10 Temmuz 2018 Salı 17:05
Çin yeni navigasyon uydusunu uzaya gönderdi

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Beido-2 sisteminin parçası olan navigasyon uydusu, Uzun Yürüyüş 3A roketiyle Siçuan'daki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 04.58'de uzaya fırlatıldı.

Beidou sisteminin 32. parçası olan uydunun fırlatılışı, Uzun Yürüyüş roketleriyle gerçekleştirilen 280. uzay misyonu oldu.

Adını Büyük Ayı Takımyıldızı'nın Çince söylenişinden alan Beidou sistemi, ABD'nin GPS, Rusya'nın GLONASS ve Avrupa Birliği'nin Galileo uydu sistemlerine alternatif olması için tasarlanmıştı.

Proje çalışmalarına 1994 yılında başlanılan sistem, 2000 yılında Çin'de, 2012 yılında Asya-Pasifik bölgesinde hizmete girmişti.  

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:05
  1. Avrupa
  2. Rusya
  3. Avrupa Birliği

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