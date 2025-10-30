  • İSTANBUL
Çin, yeni bir uzay görevine hazırlanıyor!
Dünya

Çin, yeni bir uzay görevine hazırlanıyor!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çin, yeni bir uzay görevine hazırlanıyor!

Çin, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracını yarın gece uzaya göndermeye hazırlanıyor. Fırlatma sonrası uzay aracının Tianhe çekirdek modülüne yaklaşık 3,5 saat içinde kenetlenmesi hedefleniyor.

Çin, uzay programındaki yeni adımı için geri sayıma geçti. Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının yarın Pekin saatiyle 23.44'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacağını açıkladı. Ajans Sözcüsü Zhang Jingbo, bugün düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-21 mürettebatlı görevine yönelik hazırlıkların istikrarlı şekilde ilerlediğini ve fırlatmada kullanılacak ‘Uzun Yürüyüş-2F Y21’ taşıyıcı roketinin yakıt doldurma işlemine başlanacağını belirtti.

Tüm şartlar sağlandı

Zhang, Shenzhou-21 mürettebatlı uzay aracının yörüngeye girdikten sonra hızlı otomatik buluşma ile kenetlenme moduna geçmesinin ve yaklaşık 3,5 saat içinde Tianhe çekirdek modülünün ön bağlantı noktasına kenetlenerek üç uzay aracı ile üç modülden oluşan bir kombinasyon oluşturmasının planlandığını kaydetti. Uzay aracı ve roketin kalite kontrollerinin tamamlandığını, astronot mürettebatın durumunun iyi olduğunu, yer sistemi tesisleri ile ekipmanlarının istikrarlı şekilde çalıştığını ve uzay istasyonu kombinasyonunun normal şartlarda faaliyet gösterdiğini söyleyen Zhang, fırlatma görevi için gerekli tüm şartların sağlandığını ifade etti.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Çinli astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang'ın yürüteceği Shenzhou-21 mürettebatlı uzay uçuşu görevinin komutanlığını Zhang Lu üstlenecek.

