Çin, virüsü bileklik ile kontrol edecek

Münübe Yılmaz

Çin hükümeti okullardaki virüsü kontrol etmek için ateş ölçer bileklik kullanıyor. Geçtiğimiz hafta okulların açıldığı Çin’de, öğrencilerin ateşini ölçmek için kullanılan ateş ölçer bileklik uygulamasının ilk denemesi bugün Pekin’deki okullarda başladı. Bağlı olduğu uygulama sayesinde okul yetkilileri ve veliler tarafından gözlemlenebilen bileklik, fitness bileklikleri ile aynı mantıkta çalışıyor. Günün 24 saati takılması tavsiye edilen bileklikler, öğrencinin ateşi 37.2 dereceyi aştığı an öğretmenlere ve ailelere uyarı göndererek, gerekli sağlık önlemlerinin alınmasını sağlıyor. Ateş ölçer bileklik uygulamasının kısa sürede ilk, orta ve lise kademesindeki okullardaki kullanımının yaygınlaşacağı kaydedildi. Kamuya açık alanlarda virüsü kontrol etmek için termal kameralar kullanan Çin, yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere farklı uyarı renkleri ile kişinin enfeksiyon riskini belirlemeye başlamıştı.