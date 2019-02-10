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Çin video ile duyurdu! 'Abdurehim Heyit yaşıyor' iddiası

Çin Resmi Ajansı, Abdurehim Heyit'in hayatta olduğunu iddia eden bir video paylaştı. Görüntülerde Abdurehim Heyit, son durumuna dair bilgi veriyor.

10 Şubat 2019 Pazar 22:12

Çin hükümeti tarafından yaklaşık iki yıl önce tutuklanan Doğu Türkistan'ın dünyaca ünlü halk ozanı Abdurehim Heyit'in, hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Çin Resmi Ajansı, Abdurehim Heyit'in hayatta olduğunu iddia eden bir videosunu yayımladı.

Türk dünyasının önemli sanatçılarından Abdurehim Heyit'in Çin kamplarında zorla tutulduğu ve burada gördüğü işkenceler neticesinde hayatını kaybettiğine yönelik haberler üzerine Çin Resmi Ajansı Abdurehim Heyit'in hayatta olduğunu iddia ettiği bir video yayımladı.

Videoda yaşadığını söylüyor

Videoda dünyaca ünlü sanatçının yorgunluğu gözlerden kaçmazken, Abdurehim Heyit, "Adım Abdurehim Heyit, Bugün 10 Şubat 2019 , Ulusal yasaları ihlal ettiğim iddiasıyla soruşturma sürecindeyim. Şu an sağlığım iyi. Hiç bir şekilde kötü muameleye maruz kalmadım' diyor ve video o esnada kesiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 22:12
  1. Abdurehim Heyit

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  • KamilKamil43 dk önce
    Hadi ordan o şerefsizler yapay zeka kullanmıştır dünyanın şirazesini kaydırdılar

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