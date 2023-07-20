Çin ve Tayvan arasında ilişkiler normalleşiyor derken ipler gerildi! İşte masadaki hamlesi! Mesajı

Taiwan News’in haberine göre, Savunma Bakanlığı, 19 Temmuz’da yerel saatle 06.00’dan itibaren 24 saat içerisinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na (ÇHKO) ait 10 askeri hava aracı ve 7 askeri deniz aracının, Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası” (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiğini açıkladı.

ADA ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, bunlara ek olarak, yerel saatle 07.00’den itibaren Çin’e ait 22 hava aracı ve 7 geminin daha Tayvan çevresinde tespit edildiği bilgisini verdi.

Söz konusu 22 uçaktan 13’ünün Tayvan Boğazı sınırına veya Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası”na (ADIZ) girdiği belirlendi.

SALDIRIYA KARŞI HAZIRLIK YAPILDI

Bakanlık, istihbarat, gözlem ve keşif sistemi (ISR) ile askeri araçların faaliyetlerini takip ettiklerini, kendi savunma ve devriye araçlarının da sahaya yerleştirildiğini bildirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin’in, temmuz ayında toplamda 306 askeri uçak ve 132 gemiyi Tayvan etrafına gönderdiği kaydedildi.

TATBİKAT YAPILDI

Tayvan, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yaptığı “Han Kuang” tatbikatını bu yıl 24-28 Temmuz’da düzenlemeyi planlıyor.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

ÇİN’İN TAYVAN ŞARTI

Pekin, “Tek Çin” ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.