  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap uzmanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turuna ilişkin dikkat çeken yorum

Ne altın ne dolar ne euro ne de gümüş! Parasını oraya yatıranlar köşeye döndü, gram altın filan hikaye...

Belediye anonsunu duyanlar şok geçirdi: Bulduk! DNA testi yaptırmak isteyenler başvursun

Ukrayna'nın o sözleri gündeme oturdu! Büyük şok eden gelişme, planı ortaya çıktı: Daha fazla uçak almak istiyor

Yer: Kastamonu! Ezanın ardından gökyüzünde ortaya çıktı

Haşdi Şabi milisinden yeni provokasyon! Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına alarak ezdi

İran'dan Türkiye ve kardeş ülkeye karşı çok büyük alçaklık! Gizlice verdikleri ortaya çıktı

Haluk Bayraktar, TB2 SİHA ile Akıncı TİHA arasındaki farkı açıkladı! Duyanlar bir anlık şok geçirebilir

Bu kadarını hayvan yapmaz! Çarşaflı kadınlara karşı skandal hareket

Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar
Dünya Çin ve Tayvan arasında ilişkiler normalleşiyor derken ipler gerildi! İşte masadaki hamlesi! Mesajı
Dünya

Çin ve Tayvan arasında ilişkiler normalleşiyor derken ipler gerildi! İşte masadaki hamlesi! Mesajı

Yeniakit Publisher
2023-07-20 23:39:00 - 2023-07-20 23:48:33
Çin ve Tayvan arasında ilişkiler normalleşiyor derken ipler gerildi! İşte masadaki hamlesi! Mesajı

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ada etrafına 32 askeri uçak ile 14 deniz aracı gönderdiğini bildirdi.

Taiwan News’in haberine göre, Savunma Bakanlığı, 19 Temmuz’da yerel saatle 06.00’dan itibaren 24 saat içerisinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na (ÇHKO) ait 10 askeri hava aracı ve 7 askeri deniz aracının, Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası” (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiğini açıkladı.

ADA ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLDİ

Bakanlık, bunlara ek olarak, yerel saatle 07.00’den itibaren Çin’e ait 22 hava aracı ve 7 geminin daha Tayvan çevresinde tespit edildiği bilgisini verdi.

Söz konusu 22 uçaktan 13’ünün Tayvan Boğazı sınırına veya Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Sahası”na (ADIZ) girdiği belirlendi.

SALDIRIYA KARŞI HAZIRLIK YAPILDI

Bakanlık, istihbarat, gözlem ve keşif sistemi (ISR) ile askeri araçların faaliyetlerini takip ettiklerini, kendi savunma ve devriye araçlarının da sahaya yerleştirildiğini bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin’in, temmuz ayında toplamda 306 askeri uçak ve 132 gemiyi Tayvan etrafına gönderdiği kaydedildi.

TATBİKAT YAPILDI

Tayvan, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yaptığı “Han Kuang” tatbikatını bu yıl 24-28 Temmuz’da düzenlemeyi planlıyor.

Çin’in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

ÇİN’İN TAYVAN ŞARTI

Pekin, “Tek Çin” ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23