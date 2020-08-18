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Ekonomi

Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem

Yeniakit Publisher
2020-08-18 08:36:05 -
Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatına önlem

ANKARA (AA) - Emzikten biberona, diş kaşıyıcıdan alıştırma bardağına kadar Çin ve Tayland menşeli bebek ürünlerinin ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin ve Tayland menşeli "yalnız plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri (mama kabı, çatal-kaşık seti, mama kaşığı, meyve süzgeci, süt saklama poşeti, alıştırma bardağı (pipetli olanlar dahil), süt saklama kabı, diş kaşıyıcı/halkası, emzik askısı/tutacı, manuel burun aspiratörü/burun temizleyici, göğüs koruyucu, manuel göğüs pompası, tirle, emzik saklama kabı/kutusu, çatal-kaşık saklama kabı, biberon emziği/başlığı, biberon şişesi, alıştırma bardağı ucu, burun aspiratörü ucu, manuel göğüs pompası süt sağma şişesi)" ürünlerinin ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, bu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Söz konusu eşyaların Türkiye'ye ithalatında Çin menşeliler için CIF bedelinin yüzde 12'si, Tayland menşeliler için ise yüzde 26'sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.


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