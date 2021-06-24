Çin ve Japonya arasında nükleer kriz!

Yeni Akit Ankara

İki ülke arasındaki gerginliği daha da tırmandıran diplomatik polemik, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 47’inci toplantısında yaşandı. Toplantıda konuşan Japonya temsilcisi, ülkesinin öteden beri Fukuşima-1 Nükleer Santrali’ndeki atık suya sorumlu bir tavırla müdahale ettiğini ve Japonya’nın eylemlerinin daima uluslararası standartlara uygun olduğunu iddia etti. Çin temsilcisi ise toplantıda Japonya’nın şimdiye kadar bu konudaki endişeleri giderecek makul bir karşılık veremediğine işaret etti. Japonya’nın yalnızca ekonomik maliyetleri göz önünde bulundurarak nükleer atık suları denize boşaltma kararı aldığını hatırlatan Çin temsilcisi, Japonya’nın kendi eylemlerinin deniz ekolojisine, gıda güvenliğine ve insan sağlığına getirdiği olumsuz etkileri düşünmediğini kaydetti.

Çin, Japonya’nın açıklamalarına inanmıyor

Son günlerde Japon basınında Fukuşima-1 Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif su sızıntısına ilişkin çok sayıda haber yer aldığına dikkat çeken Çin temsilcisi, Japonya’nın nükleer atık suyun güvenli ve zararsız olduğunu iddia ettiğini, ancak bu konuda rasyonel denetim düzenlemeleri yapmadığını vurguladı. Çin temsilcisi, Japonya dahil hiçbir ülkenin kendi çıkarlarını insanlığın sağlığının üstünde tutmaması, Japonya’nın bu yanlış kararını derhal geri alması gerektiğini söyledi.