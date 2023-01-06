Çin ve Hindistan, Rusya'nın Arktik bölgesinden çıkardığı ham petrolün peşinde! Akaryakıt, petrol Çin kıskacında

Finansal piyasa verileri ve altyapısı sunan Refinitiv Eikon firmasının verilerine göre, genellikle Asya pazarına daha az satılan ve Arktik sınıfı olarak bilinen Arco, Arco/Novy Port ve Varandey ham petrol karışımları Çin ve Hindistan pazarlarında da kullanılan bir emtia haline geldi.

Rusya'nın Hindistan'a yaptığı Arktik ham petrol ihracatı, mayıstan bu yana artış gösteriyor. Rusya geçen yıl kasımda Hindistan'a 6,67 milyon varille rekor seviyede ham petrol ihraç ederken, aralıkta sevkiyat 4,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın büyük kısmı Gazprom Neft tarafından işletilen sahalarda üretilen Arco ve Arco/Novy Port sınıfı ham petrol oldu.

Hindistan, 2022 Kasım'da Rusya'nın Murmansk limanından yüklenen ilk Varandey karışımı ham petrol sevkiyatını geçen hafta teslim aldı. Yaklaşık 900 bin varil ham petrol taşıyan Bear Alcor tankeri, petrol rafinerisi Bharat Petroleum şirketi adına Hindistan'ın Kerala şehrindeki Koçi Limanı'na petrol teslimatı yaptı.

Öte yandan, Arktik petrolü yüklenen en az 3 petrol tankeri de Murmansk limanından Çin'e gönderilmek üzere yola çıktı.

Bu tankerler arasında yaklaşık 780 bin varil ham petrol taşıyan ve 18 Ocak'ta Çin'e ulaşacağı hesaplanan Nikolay Zuev ile her biri yaklaşık 900 bin varil ham petrol kapasiteli olan ve sırasıyla 3 ve 15 Şubat'ta Çingdao'da olması planlanan NS Bravo ve Gladiator tankerleri yer alıyor.

Sülfür oranı yüksek bir ham petrol türü olarak bilinen Arco tipi ham petrol, Rusya'nın kutuplardaki ilk petrol platformu Prirazlomnaya sahasından çıkarılıyor. Daha kaliteli Arca/Novy Port türü ham petrol ise orta ila hafif sülfür oranına sahip ve Yamal yarımadasında bulunan Novoportovskoye sahasında üretiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rus enerji sektörü Batılı ülkelerin uyguladığı ağır yaptırımların hedefi haline gelmişti.

Avrupa, 5 Aralık'ta deniz yoluyla Rus petrolü alımını durdurma kararı almış, Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasına karar vermişti. Rusya ise tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol sevkiyatı gerçekleştirmeyeceğini açıklarken, ihracını artık başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya pazarlarına yönlendireceğini ilan etmişti.

Çin'e gönderilmek üzere yola çıktı

Öte yandan, Arktik petrolü yüklenen en az 3 petrol tankeri de Murmansk limanından Çin'e gönderilmek üzere yola çıktı.

Bu tankerler arasında yaklaşık 780 bin varil ham petrol taşıyan ve 18 Ocak'ta Çin'e ulaşacağı hesaplanan Nikolay Zuev ile her biri yaklaşık 900 bin varil ham petrol kapasiteli olan ve sırasıyla 3 ve 15 Şubat'ta Çingdao'da olması planlanan NS Bravo ve Gladiator tankerleri yer alıyor.

Sülfür oranı yüksek bir ham petrol türü olarak bilinen Arco tipi ham petrol, Rusya'nın kutuplardaki ilk petrol platformu Prirazlomnaya sahasından çıkarılıyor. Daha kaliteli Arca/Novy Port türü ham petrol ise orta ila hafif sülfür oranına sahip ve Yamal yarımadasında bulunan Novoportovskoye sahasında üretiliyor.

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