Çin ve Fransa'dan yeşil enerji geliştirmede yeni sayfa

Çin’in yabancı yatırımlı ilk yerli açık deniz rüzgar enerji projesi CHN Energy ve Elctricité de France tarafından 2021 yılında başarıyla işletmeye açıldı ve yıllık 1,39 milyar kilovat saat üretmeye başladı. Taraflar, iş birliklerini daha sonra ilerleterek, açık denizde kapsamlı akıllı enerji projesi olarak toplam 1,5 milyon kilovat kurulu kapasiteli “rüzgar-güneş-hidrojen depolama” tesisinde ortaklık yaptılar.

Ayrıca China COSCO Shipping (COSCO), CMA-CGM ve Shanghai International Port Group ile yeşil metanol tedarikine ilişkin bir ön anlaşma imzaladı. Her üç taraf tedarik sunma konusunda birlikte çalışıyor ve başlıca Çin limanlarına yeşil metanol teslimatı gerçekleştiriyor. Bu, yeşil denizcilik endüstrisine dönük bir işbirliği örneği oluşturuyor.

Enerji dönüşümü konusunda Çin ile Fransa arasındaki işbirliği, şu anda sunduğu avantajlarını ötesinde gelecek için daha da büyük potansiyel vaat ediyor. İki taraf arasında 2023 yılında açıklanan bir ortak deklarasyon uyarınca, iklim bir öncelik olarak tanınıyor ve düşük karbonlu enerjiye dönüşüm bir amaç olarak tanımlanıyor. Bunun da ötesinde, COP28'de yenilenebilir enerjinin global olarak kurulu kapasitesini 2030 yılında 2020 yılına kıyasla üç katına çıkarmanın hedeflenmesi Çin-Fransa iş birliği önünde yeni bir bulvar açıyor.

İş birliği alanları hususunda, Fransa geleneksel olarak nükleer enerjide yüksek rekabet gücüne sahip, üstelik hidrojen gibi yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin araştırma ve geliştirme faaliyetini aktif biçimde teşvik ediyor. Buna karşılık Çin, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve yeni enerjili araç aküleri konusunda ileridedir. Dünyanın yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin patenlerinin üçte biri Çin’e ait. İki ülke Xi’nin Paris ziyaretinin ardından enerji dönüşümü konusundaki çalışmalarını artıracak. (CGTN TÜRK)

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