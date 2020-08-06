Çin ve Bangladeş Lübnan’a insani yardım göndereceğini açıkladı

ANKARA (AA) - Çin ve Bangladeş, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok sayıda kişinin ölümüne yol açan ve büyük hasara neden olan patlama sonrasında bu ülkeye yardım göndereceklerini bildirdi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşerek, taziyelerini ilettiğini açıkladı.



Ülkesinin Lübnan’ın mevcut zorlukların üstesinden gelebilmesi konusunda elinden geldiğince yardım göndermeye devam etmek istediğini söyleyen Vang, Çinli sağlık personellerinin de Lübnan'a tıbbi malzeme götüreceğini kaydetti.

- "Bangladeş Lübnan'a yardım göndermeye hazır"

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamada da Lübnan’a gıda, tıbbi ekipman ve sağlık personeli göndermeye karar verildiği belirtildi.



Açıklamada, "Acil ihtiyaç olması halinde Bangladeş her türlü yardımı Lübnan’a göndermeye hazır." ifadesi yer aldı.

Bangladeş makamlarının paylaştığı verilere göre Lübnan'da halihazırda 160 bin civarında Bangladeşli çalışıyor.

- Beyrut'taki patlama

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti.



Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp kişi bulunduğunu açıklamıştı.