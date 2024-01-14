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Dünya Çin ve ABD arasında Tayvan krizi! Açıklamayı protesto ettiler
Dünya

Çin ve ABD arasında Tayvan krizi! Açıklamayı protesto ettiler

Yeniakit Publisher
2024-01-14 22:28:00 -
Çin ve ABD arasında Tayvan krizi! Açıklamayı protesto ettiler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Tayvan'da düzenlenen başkanlık ve parlamento seçimleri sonrası yayınladığı kutlama mesajına Çin'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasının "tek Çin" ilkesini ihlal ettiği, Washington'ın "Tayvan halkı ile yalnızca kültürel, ticari ve gayrı resmi nitelikte ilişkiler kurma" taahhüdüne aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamanın, "Tayvan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçılara yanlış mesaj verdiğini savunan Bakanlık ABD'yi kınarken, diplomatik kanallardan da protesto ettiğini bildirdi.

Tayvan sorununun Çin'in çıkarlarının merkezinde yer aldığı ve Çin-ABD ilişkilerinde "aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi" olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tek Çin ilkesi uluslararası ilişkilerin temel bir normu, uluslararası toplumun hakim mutabakatı ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelidir. Çin, ABD'nin Tayvan ile hangi şekilde veya hangi gerekçeyle olursa olsun resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'ın işlerine müdahale etmesine karşıdır. ABD'ye Tayvan ile resmi nitelikte ilişkiler kurmaya ve 'Tayvan'ın bağımsızlığını' savunan ayrılıkçı güçlere yanlış mesaj vermeye son vermeye çağırıyoruz."

Tayvan'da 13 Ocak'ta düzenlenen başkanlık seçimlerini iktidardaki Demokratik İleri Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te kazanmıştı.
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Dışişleri Bakanı Antony Blinken, seçimin ardından yayımladığı açıklamada, Lai'yi seçim galibiyetinden dolayı tebrik ederek, Tayvan halkını "sağlam demokratik sistemlerinin ve seçim süreçlerinin gücünü gösterdikleri" için kutlamıştı.

Öte yandan aralarından İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya'nın olduğu ABD müttefiki ülkelerin yayımladığı tebrik mesajları da Çin'in ilgili ülke ve kuruluşlardaki büyükelçilikleri ve temsilcilikleri tarafından protesto edilmişti.

Çin'in kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA

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