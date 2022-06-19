Çin, uzaydan enerji üretmek için 75 metrelik kule inşa etti

Çin, 1 buçuk milyara yaklaşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi. Bunun yanında özellikle batarya ve elektrikli araçlar başta olmak üzere birçok alanda kendi teknolojisini üretebilen gelişmiş ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Çin'in enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Xidian Üniversitesi'ndeki bilim adamları, uzay tabanlı güneş enerjisi olarak adlandırılan deneysel bir yöntemi kullanarak enerji üretebilmek için çalışmalara başladı. Üniversiteden yapılan basın açıklamasında, "5 Haziran'da "dünyanın ilk tam bağlantılı ve tam sistemli güneş enerjisi santrali" için başarılı bir test gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Uzay tabanlı güneş enerjisi santrali, Xidian Üniversitesi'nin güney kampüsünde inşa edilmiş 246 fit yüksekliğinde (75 metre) bir çelik kuleden oluşuyor.

Xidian Üniversitesi'ne kurulan deneysel enerji santralinde, yüksek frekanslı mikrodalga ışınları aracılığıyla haftanın yedi günü, günde 24 saat güneş ile enerji üretebilmek hedefleniyor. Santral, uzay tabanlı güneş enerjisi üretebilmek için beş alt sistemden oluşuyor.

Uzay tabanlı güneş enerjisi, kötü hava koşullarının düzelmesini ve gün doğumunu beklemek gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Bu sistem, güneşten her zaman enerji toplayabilme potansiyeline sahip. Ancak bu yöntemle enerji üretimi hâlâ deneysel olduğu için birçok sorun da barındırıyor. Yüksek frekanslı bir enerji ışını (mikrodalga gibi) özellikle iletişim, hava trafiği ve çevre sakinleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor.

Xidian Üniversitesi'nde yeni kurulan santral, OMEGA adlı uzay tabanlı güneş enerjisi projesinin bir parçası. Proje ilk olarak 2014 yılında Xidian Üniversitesi Elektromekanik Mühendisliği Okulu'ndan Duan Baoyan tarafından önerildi. Çin OMEGA projesi ile daha önce yaklaşık 180 fit (55 metre) mesafede enerji üretmeyi başardı. Üniversite yaptığı basın açıklamasında, bu başarılı testin proje tamamlanma tarihini üç yıl geriye çektiğini belirtti. Yine de proje sorumlusu Baoyan, hala çok çalışmanın gerekli olduğunu ve tam olarak çalışır durumda olan uzay tabanlı güneş enerji santralinin yıllar sürebileceğini savunuyor.

Uzay tabanlı güneş enerjisi ( SBSP veya SSP ) uzayda güneş enerjisinin toplanması ve Dünya'ya dağıtılması anlamına geliyor. 1970'lerin başlarından beri çeşitli SBSP önerileri sunulmuştur, ancak hiçbiri ekonomik olarak uygun olmadığı için hayata geçirilmemiştir.