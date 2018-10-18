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Çin, uzaya 'yapay Ay' gönderiyor! Ay'dan 8 kat daha parlak

Çin'in uzaya yapay ay görevi üstlenecek ve güneşin ışığını dünyaya yansıtacak bir uydu göndereceği bildirildi. Uydunun yapımı 2020 yılına kadar tamamlanacağı belirtiliyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:41
Çin, uzaya 'yapay Ay' gönderiyor! Ay'dan 8 kat daha parlak

Çin'deki Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde geliştirilecek uydunun yapımı 2020 yılına kadar tamamlanacak ve güneşin ışığını dünyaya yansıtmak için devasa aynalar taşıyacak.

Yapay ay her an ışık verecek

Yapay Ay adlı uydudan üç tane üretilerek 2022'de uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Kentteki Sistem Bilimi Araştırma Enstitüsü Başkanı Vu Çunfıng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri araştırma çerçevesinde yapay Ay'ın yörünge ayarı, açılma ve aydınlatma gibi kontrollerinin 2020'de tamamlanacağını söyledi.

24 saat aktif olarak çalışacağı belirtilen Ay'ın güneşten aldığı ışınlar ile kesintisiz ışık kaynağı olarak kullanılacağı belirtildi.

Aydan 8 kat parlak

Uydunun güneşten dünyaya yansıtacağı ışığın 3 bin 600 ila 6 bin 400 kilometrekarelik alanı aydınlatacağını ifade eden Vu, ışımanın yoğunluğunun Ay ışığından sekiz kat fazla parlak olmasını beklediklerini dile getirdi.

Karanlık bölgeler aydınlatılacak

Söz konusu yapay Ay'ın özellikle sivil alanda kullanılacağına dikkati çeken Vu, uydunun 50 kilometrekarelik bir alanı aydınlatmak için kullanılması durumunda 1,2 milyar yuan tutarında elektrik masrafından tasarruf etme imkanı sağlayacağını ve deprem gibi doğal afetler meydana geldiğinde yeryüzünde karanlıkta kalan kör noktaları da aydınlatabileceğini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:41
  1. Çin
  2. Uzay
  3. Ay
  4. Yapay Ay
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