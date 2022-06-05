Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, taykonotlar Çın Dong, Liu Yang ve Cai Şucı'yı taşıyan Şıncou-14 uzay mekiği bugün yerel saatle 10.44'te, Long March (uzun yürüyüş)-2F taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatıldı.

Mekiğin fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği, taykonotların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şıncou-14'ün gün içinde uzay istasyonuna ulaşması bekleniyor.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapacak üç kişilik taykonot ekibi, 6 ay sürecek görevde istasyona eklenecek iki laboratuvar modülü ile donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.

Seferin komutanlığını üstlenen 44 yaşındaki Çın, daha önce 2016'da, uzay istasyonunun ikinci prototipi Tiengong-2 uzay laboratuvarına düzenlenen Şıncou-11 görevine katılmıştı.

Ekibin 44 yaşındaki ikinci kıdemli üyesi Liu da 2012'de Şıncou-9 görevinde, uzay istasyonunun ilk prototipi Tiengong-1 uzay istasyonuna düzenlenen seferde yer alarak, uzaya çıkan ilk Çinli kadın olmuştu.

İlk kez uzay görevine katılacak 46 yaşındaki Cai ise 2011'de ikinci nesil taykonotlar grubuna katılmıştı.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun Tienhı (göksel uyum) adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de fırlatılmış, ardından 29 Mayıs 2021'de Tiencou (Gök Gemisi)-2 kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmiş, 90 günlük görevin ardından 17 Eylül 2021'de Dünya'ya dönmüştü.

Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ikinci ekip ise Şıncou-13 mekiği ile 15 Ekim 2021'de istasyona yollanmış, 180 günlük görevin ardından 16 Nisan'da geri gelmişti.

İstasyonun kurulumunun tamamlanması için ana iskeletini oluşturacak iki laboratuvar modülü bu yıl uzaya yollanacak.

Vıntien (Gökleri Aramak) modülü temmuzda, Mıngtien (Gökleri Düşlemek) modülü ekimde uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra Şüntien (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için yıl sonunda Şıncou mekiğiyle bir insanlı sefer ve Tiencou mekiğiyle bir kargo seferi daha yapılması planlanıyor.