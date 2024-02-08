Çin uyduyu fırlattı! 6G gerçek oluyor!

Tüm dünyada 5G teknolojisi benimsenirken, 6G ile ilgili çalışmalar da hızlanmış durumda. Son olarak Çin, 6G kablosuz ağ yeteneklerini test etmek için çalışmalara başladı. Yeni nesil iletişim ağı için özel olarak tasarlanmış uydu ile 6G teknolojisine adım attığını duyurdu.

Çin, 6G testi için uzaya uydu gönderdi

Çin’in en büyük mobil ağ operatörü olan China Mobile, yaptığı son açıklamada 6G teknolojisinin testlerine başladıklarını söyledi. Long March 2D roketiyle fırlatılan uydunun başarılı şekilde yörünge girdiğini açıkladı. Buna göre test uydusu, alçak Dünya yörüngesinde 6G ağ mimarisini ve teknolojisi sağlayacak.

Böylece Çin, 6G testleri için uzaya uydu gönderen ilk ülke oldu. Uydu; China Mobile ve Çin Bilimler Akademisi Mikrosatelit Akademisi tarafından geliştirildi. Araştırmacılar, uydunun geliştirilmesinde tamamen yerli teknolojileri kullandığını açıkladı.

Çin’in yaklaşık dört yıl önce 6G için araştırma uydusu gönderdiğini hatırlatmak gerekiyor. Ancak bu uydunun 6G teknolojisini test etmek gibi bir amacı yoktu. Geçtiğimiz günlerde fırlatılan test uydusu ise ülkenin bir ilke imza atacağı anlamına geliyor.

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5G kapsamını geliştirmeye odaklanan önceki uyduların aksine, bu uydu ile uzaydan terahertz iletişimi gibi temel 6G teknolojileri mümkün olacak. Terahertz frekansları, günümüzün en hızlı 5G ağlarının çok üstünde, saniyede multi-terabit veri hızı sunmasıyla biliniyor.

Uydudaki otonom 6G mimarisi, ağ işlevlerinin esnek şekilde konuşlandırılmasına olanak tanıyacak. Bu da uydu ağının hem güvenilir hem de verimli olmasını sağlayacak. Bakalım Dünya’dan yüzlerce kilometre yukarda olan uydu neler getirecek, zamanla göreceğiz.