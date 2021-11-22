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Dünya Çin, üçüncü ülkelerin, ABD-Çin rekabetine taraf olmaya zorlanmamasını istiyor
Dünya

Çin, üçüncü ülkelerin, ABD-Çin rekabetine taraf olmaya zorlanmamasını istiyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile ABD arasındaki rekabette üçüncü ülkelerin taraf olmaya zorlanmaması gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:52:00 -
Çin, üçüncü ülkelerin, ABD-Çin rekabetine taraf olmaya zorlanmamasını istiyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin ile ABD arasındaki rekabette üçüncü ülkelerin taraf olmaya zorlanmaması gerektiğini belirtti.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Vang, Endonezyalı düşünce kuruluşu Dış Politika Topluluğunun düzenlediği çevrim içi toplantıda konuştu.

Vang, dünyanın kaderinin ve geleceğinin Washington ve Pekin'in ilişkilerini nasıl götüreceğine bağlı olduğunu belirterek, "Ayrışmaya ve bağları bilerek koparmaya dayalı hırçın rekabet yerine üçüncü ülkelerin büyük güç mücadelesinde taraf olmaya zorlanmadığı, karşılıklı fayda ve kazan kazan ilkesine dayalı, olumlu ve yumuşak başlı bir rekabet olmalı." dedi.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in 16 Kasım'da ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile görüşmesinde dile getirdiği, "ABD ve Çin'in iki dev gemi olduğu ve birbirleriyle çarpışmaması gerektiği" benzetmesini tekrar eden Vang, "Herhangi bir sıfır toplamlı oyun mantığı, iki tarafa da zarar verecektir." ifadesini kullandı.

ASEAN bölgede daha geniş rol oynamalı

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) bölgedeki rolünün genişlemesinden yana olduğuna işaret eden Vang, bunun ekonomik iş birliği ve kalkınma aracılığıyla bölgenin barış ve istikrarına sağlayacağı katkının tüm ülkelerin çıkarına olacağını belirtti.

Vang, Hint Pasifik bölgesinde çatışmalar çıkarmanın ve siyasi, askeri hizipler oluşturmanın barışa ve refaha zarar vereceğini kaydederek, "Bu tür girişimler en güçlü kolektif boykotu hak ediyor." dedi.

Washington Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanıyor

Vang, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkmanın barış, istikrar ve refah olanaklarını arttıracağını ifade ederek, ABD'yi "Tayvan sorununu Çin'i çevrelemek için kullanmakla" suçladı.

Tayvan otoritelerinin de ABD'nin desteğini bağımsızlık amacı için kullanmak istediğini savunan Vang, "Biz barışçı yeniden birleşme için elimizden geleni yapacağız ancak ülkeyi bölmeye yönelik hiçbir eyleme hiçbir zaman hoşgörü göstermeyecek, uluslararası alanda 'iki Çin' veya 'bir Çin, bir Tayvan'ın olmasını asla kabul etmeyeceğiz." şeklide konuştu.

 

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