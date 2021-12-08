Çin treni mağduru şırınga Özlem'den şimdi de 'Alevilik' iftirası! 'Kışkırtıcı' ve 'tehlikeli' ifadeler kullandı

yeniakit.com.tr

Çin treni yalanı ile kamuoyuna rezil olup özür dilemek yerine pişkinliğini ardı ardına çektiği videolarla devam ettiren ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin bir sözde mizah haberini gerçek sanıp canlı yayında anlattıktan sonra 'şırınga Özlem' lakabı ile anılan Özlem Gürses, kamuoyunun 'yalan eğitmeni' olarak tanıdığı Sedef Kabaş'a konuştu.

'Geçmişte veremediği kararların kendisini içine soktuğu bir çıkmaz var'

Özlem Gürses, üst üste girdiği her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında mağlup olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu'na yapılan, "Ana muhalefetin genel başkanı olarak cumhurbaşkanı adayı olmalısın" çağrılarını değerlendiren Özlem Gürses, bu çağrılar üzerinden önce Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"Kemal Kılıçdaroğluna, 'aday ol, aday olamazsın' diye niye söylüyorlar? Birincisi bugüne kadar bu cesareti göstermediğinin altını çizmeye çalışıyorlar. 'Aday olursan bak nasıl kaybedeceksin, hep birlikte göreceğiz' demeye çalışıyorlar." ifadesini kullanan Gürses, açıklamasınnın devamında, "Burada Kemal beyin, geçmişte alamadığı siyasi kararların, kendisini içine soktuğu bir çıkmaz var. Bunu kabul edelim." dedi.

'Kemal bey eğer kararlıysa...'

Üstü kapalı şekilde Kılıçdaroğlu'na 'aday olmamalı' imasında bulunan Gürses, "Kemal beyin, siyasetten ve CHP Genel Başkanlığı'ndan tek bir çıkış planı var. O da cumhurbaşkanı adayı olmak. Bunu kendi yaptı, kendi kararıydı. Kemal bey eğer kararlıysa ve bu yolda yürüyecekse hem Türkiye siyasetini hem kendi siyasi kariyerini çok ciddi bir riske atacak." değerlendirmesini yaptı.

'Alevilik' provokasyonu!

Bir yandaşı olarak, kendisi de Kemal Kılıçdaroğlu'nda savunulacak hiçbir şey bulamayan Özlem Gürses, kışkırtıcı ve tehlikeli bir dille 'Alevilik' provokasyonu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kemal beye 'aday olamazsın' diyenlerin de imasında bir de şu var. 'Alevi olduğun için aday olamazsın demeye getiriyorlar. Hale bak, biz 2021 yılında neyi konuşuyoruz. Eğer ima buysa, bu çok ayıp."