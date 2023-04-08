Çin Tayvan'ı yutmakta kararlı! "Vazgeçmemizi beklemek hayalcilik olur"

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Şi, görüşmede, Tayvan'ın Çin "temel çıkarlarının en temeli" olduğunu ifade ederek "Çin hükümeti ve Çin halkı Tayvan konusunda sorun yaratanlarla asla uzlaşmayacaktır." Dedi.

Şi, "Çin'den Tayvan konusunda ödün beklemek hayalciliktir, bunu yapan kendi ayağına sıkmış olur." ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen de "AB'nin uzun süredir izlediği 'tek Çin' politikasını terk etme niyetinin olmadığı", "Çin Halk Cumhuriyeti'ni tüm Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığı" ve "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın süreceğini umduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Von der Leyen, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Tayvan sorununun gündeme geldiğini, Şi'ye, "statükoyu güç yoluyla değiştirme tehdidinin kabul edilemeyeceğini", "ortaya çıkabilecek bazı gerginliklerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini" ifade ettiğini kaydetmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

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Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi