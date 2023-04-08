  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin Tayvan'ı yutmakta kararlı! "Vazgeçmemizi beklemek hayalcilik olur"
Dünya

Çin Tayvan'ı yutmakta kararlı! "Vazgeçmemizi beklemek hayalcilik olur"

Yeniakit Publisher
2023-04-08 08:16:00 - 2023-04-08 08:18:17
Çin Tayvan'ı yutmakta kararlı! "Vazgeçmemizi beklemek hayalcilik olur"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'den Tayvan ile egemenlik ihtilafı konusunda ödün beklemenin "hayalcilik" olacağını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Şi, görüşmede, Tayvan'ın Çin "temel çıkarlarının en temeli" olduğunu ifade ederek "Çin hükümeti ve Çin halkı Tayvan konusunda sorun yaratanlarla asla uzlaşmayacaktır." Dedi.

Şi, "Çin'den Tayvan konusunda ödün beklemek hayalciliktir, bunu yapan kendi ayağına sıkmış olur." ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen de "AB'nin uzun süredir izlediği 'tek Çin' politikasını terk etme niyetinin olmadığı", "Çin Halk Cumhuriyeti'ni tüm Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığı" ve "Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın süreceğini umduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

Von der Leyen, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Tayvan sorununun gündeme geldiğini, Şi'ye, "statükoyu güç yoluyla değiştirme tehdidinin kabul edilemeyeceğini", "ortaya çıkabilecek bazı gerginliklerin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini" ifade ettiğini kaydetmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Çin lideri Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresinde üçüncü kez devlet başkanı seçildi
Çin lideri Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresinde üçüncü kez devlet başkanı seçildi

Dünya

Çin lideri Şi Cinping, Ulusal Halk Kongresinde üçüncü kez devlet başkanı seçildi

ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüşmeyi planladığını söyledi
ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüşmeyi planladığını söyledi

Dünya

ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüşmeyi planladığını söyledi

Tayvan Çin hattında tehdit! Yeni açıklaması: Aptal değiliz! Derhal durdurmalı
Tayvan Çin hattında tehdit! Yeni açıklaması: Aptal değiliz! Derhal durdurmalı

Dünya

Tayvan Çin hattında tehdit! Yeni açıklaması: Aptal değiliz! Derhal durdurmalı

Tayvan ve Çin arasında barış rüzgarları
Tayvan ve Çin arasında barış rüzgarları

Dünya

Tayvan ve Çin arasında barış rüzgarları

Tayvan'dan flaş açıklama! 400 Javelin için anlaşma tamam: Teklifi almıştı, teslimatlar başlıyor
Tayvan'dan flaş açıklama! 400 Javelin için anlaşma tamam: Teklifi almıştı, teslimatlar başlıyor

Teknoloji

Tayvan'dan flaş açıklama! 400 Javelin için anlaşma tamam: Teklifi almıştı, teslimatlar başlıyor

Tayvan lideri Ing-wen: Demokrasi tüm dünyada tehdit altında
Tayvan lideri Ing-wen: Demokrasi tüm dünyada tehdit altında

Dünya

Tayvan lideri Ing-wen: Demokrasi tüm dünyada tehdit altında

Macron Çin'den yardım istedi
Macron Çin'den yardım istedi

Dünya

Macron Çin'den yardım istedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Ama boğazında kalır,sonunun başlangıcıdır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23