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Dünya Çin Tayvan arasında şaşırtan gerginlik! Havada savaş uçağı uçtu, iddia doğru mu aranacak!
Dünya

Çin Tayvan arasında şaşırtan gerginlik! Havada savaş uçağı uçtu, iddia doğru mu aranacak!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 10:17:00 - 2023-10-01 10:20:26
Çin Tayvan arasında şaşırtan gerginlik! Havada savaş uçağı uçtu, iddia doğru mu aranacak!

Çin'de ve Tayvan' da gerilim nedeni bu kez hava. Çin'e ait bir savaş uçağının, Tayvan Boğazı'nda sivil bir yolcu uçağının altından uçarak radardan saklandığı iddia edildi .Ülke genelinde savaş tehlikesi devam ederken İddianın doğruluğunun aranması için çalışmalar başlatıldı...

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ABD merkezli "FlightAware" ve İsveç merkezli "Flightradar 24" internet sitelerinin yayınladığı uçuş takip verilerinde, Çin Halk Kurtuluşa Ordusuna (ÇHKO) ait "Y-9" elektronik harp uçağının, 24 Eylül'de Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını ayırdığı varsayılan "orta çizginin" yakınında 10 dakika süreyle radardan kaybolduğu belirlendi.

Haberde savaş uçağının, Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific'in Şanghay seferini yapan "CX366" sefer sayılı sivil yolcu uçağının altından uçtuğu, bu sayede radar izinin kaybolduğu ileri sürüldü.

'TRUVA ATI' MANEVRASI

Tayvan Savunma Bakanlığı olaya dair açıklama yapmaktan kaçınırken gazeteye konuşan Tayvan Hava Kuvvetlerinden emekli Tuğgeneral Çang Yın-ting, bunun, radardan saklanmak için yapılan "Truva atı" manevrası olabileceği yorumunu yaptı.

SÜRPRİZ SALDIRILAR BÖYLE YAPILABİLİR

Çang, Çin'in Tayvan Boğazı'ndan geçen sivil hava yolu güzergahlarındaki yolcu uçağı seferlerini kullanarak Ada'ya sürpriz saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tayvan Savunma Bakanlığı, 24 Eylül'de Çin ordusunun Tayvan Boğazı'nın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde, ÇHKO'ya ait hava araçları ve kara birliklerinin katıldığı "askeri tatbikat" yaptığını duyurmuştu. Açıklamada, Tayvan silahlı kuvvetlerinin "durumu yakından izlediği" kaydedilmişti.

ÇİN-TAYVAN GERİLİMİ

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

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