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Teknoloji Çin tarihe geçti! Ayın karanlık yüzüne indiler
Teknoloji

Çin tarihe geçti! Ayın karanlık yüzüne indiler

Yeniakit Publisher
2024-06-03 16:59:09 - 2024-06-03 16:59:09
Çin tarihe geçti! Ayın karanlık yüzüne indiler

Çin'in Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere 3 Mayıs'ta uzaya gönderdiği "Chang'e-6" keşif aracı, başarıyla iniş gerçekleştirdi.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

 

Ancak son zamanlarda uzay görevleriyle öne çıkan Çin, ABD'yi geçmek için yeni bir hamle yaptı.

Yeni araç fırlatıldı

Çin, Ay'ın uzak tarafındaki kayaları ve toprağı almak üzere yaklaşık iki aylık bir görev için Ay'a inecek olan mürettebatsız bir uzay aracı fırlatmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ay'ın uzak bölgesine indi

"Chang'e-6" misyonu, Ay'ın uzak tarafında yer alan ve Dünya'dan gözlenemeyen Güney Kutbu-Aitken Havzası'na iniş yaptı.

Böylece Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke oldu.

Araç, buradan Ay'a ait örnekleri alıp Dünya'ya geri getirecek. Örnek toplama işinin 14 saatte tamamlanması öngörülüyor.

Toplanan örnekler konteynerde mühürlendikten sonra yükseltme aracıyla yüzeyden yörüngedeki uyduya ve dönüş mekiğine taşınacak. Ardından dönüş mekiği, örnekleri Dünya'ya getirecek.

Chang'e 6, bugüne dek Ay'ın karanlık yüzeyinden kaya ve toprak örneği toplayan ilk keşif görevi olacak.

Çin'in Ay görevleri

2018'de "Chang'e-4" misyonu ile Çin, yine Ay'ın uzak tarafına ilk insansız inişini sağlamıştı.

2020 yılında ise "Chang'e-5", insanların 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan örnekler getirmesini sağladı.

Ay'ın karanlık yüzü

Dünya'nın etrafı ile kendi etrafındaki dönüş hızı eşit olduğundan Ay'ın hep aynı yüzü Dünya'ya dönük oluyor. Ay'ın Dünya'dan görünmeyen uzaktaki yüzüne "karanlık yüzü" adı veriliyor.

"Karanlık" ifadesi, ışık yokluğunu değil bu bölgenin Ay'ın yakındaki yüzüne göre daha az bilinmesini ifade ediyor.

İlk kez Sovyetler Birliği'nin "Luna" uydusu, 1959'da Ay'ın karanlık yüzünü fotoğraflamış, Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi de 1960'ta Ay'ın karanlık yüzünü anlatan detaylı atlas yayımlamıştı.

ABD'nin 1968'deki insanlı ay seferi "Apollo 8" görevine katılan astronotlar, Ay'ın karanlık yüzünü bizzat gören ilk insanlar olmuştu.

 

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